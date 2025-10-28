El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gobierno actualiza el convenio para mejorar el nudo de Armiñón, con una inversión de 24,1 millones

Según este acuerdo, el Ministerio financia los trabajos y la Diputación alavesa ejecuta las obras

I. M.

Martes, 28 de octubre 2025, 10:47

El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar este martes una actualización del convenio entre el Ministerio de Transportes y la Diputación Foral de Álava que permitirá actualizar las condiciones de los trabajos de mejora del nudo de Armiñón (AP-1 y A-1), con lo que la inversión para la ejecución de estas obras se amplía en 5 millones de euros, pasando de los 19,2 millones de euros previstos inicialmente a 24,1.

Además, el plazo de vigencia de este convenio suscrito en 2022 se amplía en 4 años, entre 2025 y 2028. Según este acuerdo, el Ministerio financiará los trabajos y la Diputación alavesa es la encargada de ejecutar las obras.

Los trabajos recogidos en este proyecto mejorarán las condiciones de circulación del tramo tras la liberación del peaje. Entre otras cosas, contemplan la ampliación de capacidad de los ramales de acceso en la conexión de la actual AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón, concretamente la confluencia en el sentido Madrid-Irun.

No es la única actuación en la zona, puesto que, además de este proyecto, la Diputación alavesa ya ha ejecutado las obras de ampliación de la capacidad de la bifurcación y el ramal de incorporación a la autopista, cuyo presupuesto asciende a 4,8 millones.

