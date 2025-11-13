El gasto social crece un 7% en unos presupuestos forales de Álava que alcanzan los 727 millones

La economía, el empleo, las políticas sociales y la cohesión territorial. Estos son los cuatro ejes sobre los que pivota el presupuesto de la Diputación ... de Álava para 2026. Un proyecto que alcanza los 727 millones de euros -un 3,5% más que el ejercicio en curso- y que, como ha defendido en su presentación el diputado general, Ramiro González, busca «proteger los logros alcanzados y avanzar con determinación hacia un territorio más justo y sostenible».

Un ejercicio en el que está previsto trabajar para reducir ligeramente el endeudamiento propio que arrastra la Diputación. Pasará de 80,95 a 77,12 millones de euros. Un 4,73% menos.

Las políticas sociales vuelven a ser las que más dinero foral absorben: 299,5 millones. Es decir, el 51,99% de lo presupuestado para Álava irá a la gestión de las residencias, centros de día y demás servicios sociales de la provincia. La pirámide demográfica, el aumento de los casos de dependencia y discapacidad, y el encarecimiento de la prestación de todos estos recursos hacen que esta cantidad suponga un 7% más que el ejercicio anterior, más del triple de la inflación -el encarecimiento del coste de la vida- prevista para 2026.

«Estamos transformando el modelo de cuidados para hacerlo más cercano y humano», ha subrayado el máximo responsable del Ejecutivo alavés. Entre las actuaciones previstas figura la apertura de la residencia de Samaniego (que una vez acabada la obra necesita ahora equiparse), el inicio de actividades en el centro de discapacidad de Llodio y la creación de dos centros de acogida inmediata. También hay que tener en cuenta que en la residencia San Antón de Armuru de Amurrio y el centro de atención para personas con discapacidad Etxebidea se invertirán 5,77 millones. «Este es el presupuesto más social de nuestra historia», ha defendido González.

Para reforzar el tejido productivo, se destinan 63 millones de euros a competitividad, innovación e inversiones estratégicas. Ahí destacan proyectos tan relevantes para el territorio como el centro de excelencia del vino (que recibirá 4,67 millones para el inicio de sus obras), el centro de fabricación avanzada de automoción capitaneado por Mercedes (1,25 millones) y la reforma del Teatro Principal de Vitoria (3,55 millones).

Todo esto, como han explicado los responsables forales en la presentación del proyecto, busca apoyar a nuestras empresas para así «garantizar empleo de calidad y bienestar duradero». El aeropuerto de Foronda dispondrá de 1,4 millones, lo que podrá servir para tratar de mejorar su oferta y así caminar hacia el objetivo de contar con medio millón de pasajeros.

Las entidades locales, por su parte, recibirán 30,7 millones más que en el presente ejercicio. Esto equivale a 1.144 euros por habitante. En materia de vivienda, se asignan 4,6 millones para fomentar el arraigo en la zona rural con ayudas a la rehabilitación para particulares; el plan para la adquisición y reforma para ayuntamientos, y un nuevo plan de vivienda rural y garantías al alquiler.

El sector primario concentra 18 millones del proyecto que Ramiro González ha presentado junto a la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo. 10,8 millones se inyectarán a la modernización rural, 2,7 millones en la ganadería, 2,3 millones en la viticultura y un millón en el regadío.

Empleo en colectivos vulnerables

7,4 millones irán al Instituto Foral de la Juventud, 3,3 millones al deporte, 2,4 millones a la cultura, 2,2 millones al euskera y 800.000 euros a la igualdad de género. En inclusión, se reservan 1,8 millones para empleo en colectivos vulnerables, 5,28 millones para una administración más digital y participativa, y 550.000 euros para políticas interculturales. Para el reto demográfico, 1,2 millones en avales de compra para jóvenes menores de 36 años. Casi dos millones irán a una plataforma de turismo inteligente, y 700.000 euros para comercio local y artesanía.

En la transformación digital de la gestión tributaria se concentrará 4,4 millones. La protección ambiental y el fomento de una movilidad sostenible acumulan 115,4 millones; 15,3 millones irán para residuos (donde se incluye la construcción de las plantas de voluminosos y compostaje), 9,6 millones al denominado ciclo del agua (el conjunto de procesos para gestionarla desde su captación hasta su devolución al medio ambiente), siete millones en la lucha contra el cambio climático y 4,4 millones a gestión forestal.

El año 2026 no será un ejercicio ordinario para el Departamento de Movilidad y, por eso, recibirá el 9,4% de lo presupuestado. Esta cartera gestionará 51,4 millones, de los que 15 millones irán para los transportes y peajes -en noviembre les tocará asumir la gestión de la AP-68-, 12,3 millones para el mantenimiento viario y 23,6 millones a inversiones.