Ramiro González junto a la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo, en la presentación de los presupuestos. Igor Aizpuru

El gasto social crece un 7% en unos presupuestos forales de Álava que alcanzan los 727 millones

El diputado general, Ramiro González, asegura que su proyecto busca «proteger los logros alcanzados y avanzar con determinación hacia un territorio más justo y sostenible»

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

La economía, el empleo, las políticas sociales y la cohesión territorial. Estos son los cuatro ejes sobre los que pivota el presupuesto de la Diputación ... de Álava para 2026. Un proyecto que alcanza los 727 millones de euros -un 3,5% más que el ejercicio en curso- y que, como ha defendido en su presentación el diputado general, Ramiro González, busca «proteger los logros alcanzados y avanzar con determinación hacia un territorio más justo y sostenible».

