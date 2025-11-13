Una negociación que arranca desde la 'casilla de salida' y que debe concluir antes del 9 de diciembre

Para sacar adelante los presupuestos, el Gobierno foral –que el PNV y el PSE gestionan en minoría– necesita el apoyo de algún partido de la ... oposición. Una negociación que parte desde la 'casilla de salida' y que tiene que suscribirse antes del 9 de diciembre, si se quiere evitar una prórroga de las actuales cuentas. Las conversaciones avanzadas que hasta esta semana existían con EH Bildu saltaron por los aires el martes y el ejecutivo de Ramiro González se abrió a pactar con el PP y Elkarrekin. Los populares, sin embargo, enfriaron ayer, miércoles, esta posibilidad en las páginas de EL CORREO.

El proyecto que este jueves presentó Ramiro González tiene cierto aroma de continuidad, lo que invita a pensar en que buscan reeditar el acuerdo con los abertzales. Pero el máximo dirigente foral evitó marcar hacia dónde se dirigirán esas negociaciones y con quién intentará con más ahínco el pacto. «Estoy convencido de que este es el presupuesto que mejor responde a las necesidades de Álava porque nace de escuchar, entender y responder a nuestra sociedad con rigor y con sensibilidad. La sociedad alavesa nos está pidiendo diálogo y acuerdo. Nos piden trabajar juntos y poner el foco en lo esencial y actuar pensando en el bien común», reafirmó sobre un borrador que, a su parecer, es «coherente» con el pacto de gobierno del PNV y PSE.

González pidió «construir» un acuerdo que permita «situar a Álava por delante de cualquier interés partidista». «Estamos abiertos a acordar con las tres formaciones políticas de la oposición y ya hemos mantenido reuniones antes de la aprobación del proyecto», aseguró. «Lo importante aquí no es con quién, sino el qué. Lo importante es que haya formaciones políticas dispuestas a compartir los proyectos de la Diputación y a mejorar ese proyecto de presupuestos», señaló.