Ramiro González charla con Iñaki Oyarzábal en el pleno. Rafa Gutiérrez
Presupuestos forales de Álava

Una negociación que arranca desde la 'casilla de salida' y que debe concluir antes del 9 de diciembre

«Estamos abiertos a acordar con las tres formaciones políticas de la oposición», afirma el diputado general de Álava, Ramiro González

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

Para sacar adelante los presupuestos, el Gobierno foral –que el PNV y el PSE gestionan en minoría– necesita el apoyo de algún partido de la ... oposición. Una negociación que parte desde la 'casilla de salida' y que tiene que suscribirse antes del 9 de diciembre, si se quiere evitar una prórroga de las actuales cuentas. Las conversaciones avanzadas que hasta esta semana existían con EH Bildu saltaron por los aires el martes y el ejecutivo de Ramiro González se abrió a pactar con el PP y Elkarrekin. Los populares, sin embargo, enfriaron ayer, miércoles, esta posibilidad en las páginas de EL CORREO.

