Foto de familia de la cumbre empresarial organizada por SEA Empresas Alavesas. Igor Martín

Garamendi denuncia en Vitoria que el mayor absentismo laboral se concentra «los viernes y lunes»

El presidente de la CEOE asegura que 1,6 millones de personas faltan cada día a sus trabajos en 2025, 200.000 más que en 2025

B. Mallo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:58

El absentismo laboral se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para los empresarios. Sobre todo en Euskadi, líder en este apartado que tiene ... muchas aristas. Porque desde las compañías tienen claro que los vascos «no enferman más que el resto de españoles», sino que el propio sistema es ineficiente a la hora de solucionar las situaciones de incapacidad temporal, que en el 70% de los casos se resuelve cuando llega la inspección obligatoria a los 18 meses de baja. Pero también hay una parte que achacan a la «falta de una cultura del trabajo» que consideran que se ha extendido a muchas capas de la sociedad. Y, en este sentido, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha puesto el dedo en la llaga al denunciar que la mayoría de las jornadas de absentismo se concentran «los viernes y los lunes». O, lo que es lo mismo, una acusación velada a que hay quienes aprovechan para alargar los fines de semana alegando un estado de enfermedad.

