Garamendi denuncia en Vitoria que el mayor absentismo laboral se concentra «los viernes y lunes»

El absentismo laboral se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para los empresarios. Sobre todo en Euskadi, líder en este apartado que tiene ... muchas aristas. Porque desde las compañías tienen claro que los vascos «no enferman más que el resto de españoles», sino que el propio sistema es ineficiente a la hora de solucionar las situaciones de incapacidad temporal, que en el 70% de los casos se resuelve cuando llega la inspección obligatoria a los 18 meses de baja. Pero también hay una parte que achacan a la «falta de una cultura del trabajo» que consideran que se ha extendido a muchas capas de la sociedad. Y, en este sentido, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha puesto el dedo en la llaga al denunciar que la mayoría de las jornadas de absentismo se concentran «los viernes y los lunes». O, lo que es lo mismo, una acusación velada a que hay quienes aprovechan para alargar los fines de semana alegando un estado de enfermedad.

«El absentismo es el gran problema que tenemos. En España, 1,6 millones de trabajadores faltan en su puesto cada día cuando hace un año eran 1,4. Los menores de 35 años computaron nueve millones de días trabajados menos y sabemos que muchos de esos días son viernes y sábados», ha reflejado Garamendi en el transcurso de la primera cumbre empresarial organizada por SEA Empresas Alavesas en Vitoria bajo el nombre 'Liderando en incertidumbre'.

El máximo representante nacional del empresariado ha asegurado que estas incapacidades temporales tiene un reflejo monetario, con un coste anual de 32.000 millones de euros. La mitad, 16.000 millones, recae en las propias empresas y el otro 50% corre a cargo de las cuentas del Estado. «Todo ese dinero se podría destinar a otras cosas, como la innovación», ha reflejado el líder de la CEOE.

Porque más allá del gasto que suponen las bajas, está también el añadido que implica la formación de quienes afrontan las sustituciones. Por eso, a la hora de buscar talento, Garamendi ha remarcado que también hay que apostar por un «cambio cultural» para que el trabajador demuestre una mayor implicación con su compañía, lo que se traduce en más «confianza y estabilidad». Por eso, ha reclamado una mayor «cultura del esfuerzo y actitud» porque entiende que «los tres millones de parados reales» que hay en España podrían ayudar a cubrir las vacantes que existen en sectores como hostelería, construcción y transporte.

«Como hacía Franco»

Garamendi ha aprovechado la cita para criticar al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz por «aplicar el rodillo y la motosierra» en la negociación colectiva. «No nos hemos ido de la mesa de negociación, nos han echado», ha lamentado en el marco de las conversaciones acerca de la ampliación de los permisos por fallecimiento. «Nosotros no nos levantamos de la mesa, es el Ministerio el que decidió irse a otro cuarto con los sindicatos a hablar de las cosas y decir que lo van a hacer», ha asegurado.

El presidente de la CEOE ha acusado a Díaz de actuar «como hacía Franco», legislando a través de reglamentos ante la duda de que las nuevas medidas se puedan aprobar vía parlamentaria. «La última ocurrencia del Ministerio es el tema de los permisos, algo de lo que no hemos oído hablar en ningún momento en las mesas de negociación y con lo que, de nuevo, se intenta poner en la picota a las empresas y culpar a los empresarios absolutamente de todos los males que pasan en la sociedad. Pero ha quedado más que demostrada en toda la legislatura y en la anterior la capacidad de diálogo que tenemos», ha remarcado.