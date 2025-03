Gandarwa, Grupo Kalimba y Juanjo Bordés darán un concierto a favor del Banco de Alimentos

N. S. Miércoles, 26 de marzo 2025, 10:34 Comenta Compartir

La ONG Músicos sin Fronteras, con el apoyo de Fundación Vital, ha organizado un festival solidario a favor del Banco de Alimentos de Araba. La iniciativa tendrá lugar el próximo viernes 4 de abril, a las 19.30 horas, en Vital Fundazioa Kulturunea (La Paz 5, 1ª planta de Dendaraba) y contará con las actuaciones de Gandarwa, Grupo Kalimba y Juanjo Bordés.

El Banco de Alimentos de Araba facilita una parte de la alimentación de aquellas personas que lo necesitan en el territorio, pero no llega a cubrir todas sus carencias alimentarias. El año pasado repartieron alrededor de 1.850.000 kilos, ayudaron a más de 2.300 personas, de las cuales un centenar eran niñas/os, y atendieron cerca de 1.500 emergencias. Además, enviaron 100.000 euros para apoyar a sus compañeras/os del Banco de Alimentos de Valencia tras la dana, con la colaboración de Fundación Vital.

En este festival solidario estarán en el escenario Gandarwa, dúo vitoriano formado por Enrique Díaz de Heredia, flauta travesera, y José Luis Dorronsoro, guitarra, que interpretarán las obras: 'Please stay with me' y 'Unfeeling Kiss' y el Grupo Kalimba, formado por jóvenes emigrantes, mayormente africanos y ucranianos, que actuarán junto a la escuela 'Tximurka' de Músicos sin Fronteras, dedicada a reinsertar a través de la música a la sociedad abierta que carece de recursos. El cartel incluye a Juanjo Bordés, tenor navarro conocido por sus intervenciones en México con los principales artistas de ese país, como Jorge Negrete. Bordés, miembro activo de 'Músicos sin Fronteras', está ahora inmerso en un gran proyecto de inserción social en México a través de la música dedicado a apartar de la violencia y atraer a la educación musical a la infancia y juventud más desfavorecida. Dicha campaña de Músicos sin Fronteras se llama 'Un violín por un fusil'. La presentación del acto estará a cargo de Elena Martínez de Madina, Celedón de oro 2023.

Las invitaciones para acudir al concierto pueden recogerse desde el lunes 31 de marzo en la sede de Fundación Vital (Casa del Cordón), en horario de 8.30 a 14.00 y 16.30 a 19.00 (viernes solo de mañana). Asimismo, las donaciones voluntarias se podrán realizar al salir del concierto en un sobre que se entregará a la entrada junto al programa o mediante la aplicación Bizum con el código 00025 del Banco de Alimentos de Araba.

Al finalizar el acto se sortearán dos guitarras entre las personas asistentes al festival.