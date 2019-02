Sociómetro del Gobierno vasco El PNV gana en Álava y Vitoria mientras que el PP se desploma Los jeltzales vencerían en los tres territorios y en las tres capitales en las próximas elecciones OLATZ BARRIUSO Miércoles, 20 febrero 2019, 14:08

El PNV refuerza su liderazgo en los tres territorios y en las tres capitales vascas, también en Vitoria, donde, hasta ahora, el PP mantenía la posición de cabeza en porcentaje de voto. Ésa es la principal conclusión de la última oleada del Sociómetro del Gobierno vasco, difundida hoy, que pronostica también un severo desplome del PP vasco por la irrupción de Ciudadanos y Vox, que, sin ser espectacular en Euskadi, sí hace un 'roto' importante a la formación de Alfonso Alonso.

La principal novedad respecto al último sondeo elaborado por el Ejecutivo vasco, en octubre pasado, es que los jeltzales logran ahora imponerse en todas las plazas principales. En porcentaje de voto, siguen al alza en Bizkaia y en Álava y en Bilbao y San Sebastián, aunque en la capital alavesa pasarían a ser primera fuerza, con siete concejales, por la fuerte caída de los populares. El descalabro beneficiaría también al PSE, que ganaría un edil en Vitoria a costa del que pierde el PP y volvería así a los cuatro que obtuvo en las elecciones municipales de 2015.

No obstante, según el estudio, que concluyó el trabajo de campo justo antes de que Pedro Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, el PSE no se beneficia especialmente del 'efecto Moncloa', tras ocho meses de Gobierno socialista en Madrid. La formación de Idoia Mendia baja ligeramente en los tres territorios y en las tres capitales, aunque la suma con el PNV sigue siendo más que suficiente para poder reeditar las actuales alianzas de gobierno. Eso sí, en el cómputo global –la encuesta no ofrece estimación de junteros por la dificultad añadida que supone la división en circunscripciones, aunque sí de ediles en las capitales vascas–, el balance es positivo: gana un concejal en Vitoria que reforzaría el gobierno de coalición del alcalde Gorka Urtaran.

EH Bildu se mantiene en datos muy similares a los de la última encuesta y a los que obtuvo en los comicios de hace cuatro años, y se beneficia de una ligera tendencia al alza en Gipuzkoa en detrimento del PNV. También son significativos los pronósticos que el sondeo hace para Elkarrekin Podemos, que no se resiente de sus problemas internos y del desplome que las encuestas pronostican para la formación morada en toda España. Aunque el sondeo se realizó después de la convulsión que para la formación de Pablo Iglesias supuso la alianza entre Iñigo Errejón y Manuela Carmena en Madrid, en Euskadi los morados suben en Álava y Gipuzkoa y en la capital alavesa, aunque sí retroceden en Bilbao y San Sebastián.

Atomización

Los populares son, sin duda, los más perjudicados por la actual coyuntura política y sufren en sus carnes la atomización del voto de centro derecha en tres opciones. Curiosamente, su caída no solo la absorben Ciudadanos y Vox, sino también el PNV. Los naranjas podrían mantener su juntero alavés –ahora en el Grupo Mixto tras ser expulsado del partido– al subir casi dos puntos respecto a los últimos comicios forales.

La formación de Santiago Abascal lograría el 1,5% del voto en Álava, aunque no le sería suficiente para irrumpir, ni de lejos, en las Juntas Generales, donde la barrera para obtener representación está en el 3%. Los liberales suben en todos los territorios, aunque ni en Bizkaia, donde se quedan en el 2,5% del voto, ni en Gipuzkoa, obtendrían representación.