La furgoneta móvil de pasaportes y DNI llegará a Amurrio el día 10

Los vecinos de Amurrio podrán renovar o expedir su DNI o pasaporte por primera vez en el propio municipio. El próximo 10 de octubre la ... furgoneta Vidoc, completamente equipada y adaptada para ofrecer los mismos servicios que una oficina fija, aparcará en la zona peatonal de la calle Larrinaga a partir de las 9.30 horas y hasta las 13.30.

Ya están disponibles las citas para solicitar este servicio y el Ayuntamiento aconseja pedirlas «cuanto antes», dando de plazo hasta este jueves 2 de octubre. Se podrán solicitar antes en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de diversas maneras: presencialmente en la oficina del SAC (de lunes a viernes, de 7.45 a 15.00); a través de WhatsApp (747 458 431); de manera telefónica llamando al 945 89 11 61; o, por último, en el correo electrónico del SAC (amurrio@amurrio.eus).

Las personas que soliciten una cita deberán acudir con la documentación correspondiente y deberán aportar una fotografía con fondo blanco o claro en la que se observen todas las características del rostro. El abono de los documentos expedidos deberá hacerse en metálico. En el caso del DNI el importe será de 12 euros, mientras que con el pasaporte se deberán abonar 30.