Fundación Vital renueva las becas Erasmus FP e incrementa su cuantía a 600 euros El plazo para solicitarlas estará abierto del 15 de diciembre al 18 de enero

Nuria Nuño Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

Fundación Vital renueva las becas Erasmus FP, cuya primera convocatoria lanzó en 2024, para realizar prácticas no remuneradas en empresas el próximo curso 2025/26. Su cuantía ha ascendido un 20% hasta alcanzar los 600 euros. Estas ayudas están dirigidas a alumnos empadronados en Álava; matriculados en centros de Formación Profesional del territorio y que hayan sido admitidos en el programa de movilidad Erasmus para estudiantes de grado superior.

El importe de la ayuda este año será para un periodo de tres meses de prácticas y no se considerarán posibles prórrogas. Además, solo se concederá una única ayuda por persona en toda su trayectoria estudiantil para el conjunto de programas de intercambio. De igual modo, si el importe de las becas solicitadas supera el presupuesto destinado a este programa por Fundación Vital, «se prorrateará entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Las becas son compatibles con las otorgadas por otras entidades», detalla la entidad.

Para acceder a estas becas, es necesario estar empadronado en Álava antes del 1 de enero de 2024 y cursar estudios para la obtención del título oficial de grado superior de Formación Profesional en el territorio, haber sido seleccionado oficialmente por el centro para participar en el Programa KA131 Erasmus+ de movilidad en los países miembros de la Unión Europea y terceros países asociados y no asociados al programa, así como mantener ciertas condiciones de vinculación con Kutxabank, según detallan las bases.

Para solicitar la ayuda, los estudiantes interesados deberán cumplimentar y enviar el formulario de solicitud a través de la www.fundacionvital.eus y enviar la documentación requerida entre el 15 de diciembre y el 16 de enero de 2026. Las listas de beneficiarios se publicarán a finales del próximo mes.