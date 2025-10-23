¿Funcionará Tuvisa una hora más, hasta las once de la noche, los días laborables? EH Bildu pedirá en el pleno municipal que los horarios sean iguales que los del tranvía para que los vecinos de todos barrios tengan las mismas oportunidades

Rosa Cancho Jueves, 23 de octubre 2025, 12:55

Las diferentes líneas de Tuvisa cogen a sus últimos viajeros a eso de las diez o diez y diez de la noche, mientras el tranvía alarga su servicio final hasta después de las once. Empleados que trabajan a turnos en empresas, el comercio, la hostelería, los gimnasios o los mismos centros sanitarios se quedan si poder subirse al urbano. Y también se quedan sin opción de transporte público en Vitoria a partir de esas horas las personas que acuden a determinados eventos culturales o deportivos.

El grupo de EH Bildu en el Ayuntamiento apuesta por dar un giro a esa situación y llevará al próximo pleno municipal para su debate la propuesta de ampliar hasta las once de la noche de lunes a vierntes los servicios de la compañía municipal de transporte. Según ha explicado este jueves el concejal Jon Molina, en los días laborables la oferta nocturna actual «resulta insuficiente» para numerosos colectivos, entre los que hay una importante presencia de mujeres que ante la tesitura de tener que regresar a pie a su casa prefieren la «seguridad» que les da el bus.

Además, considera que la situación hace que «ante la falta de una alternativa real para poder llegar a casas más allá de las diez de la noche» muchos de estos trabajadores opten por coger el coche, con lo que esto supone de retraso en la apuesta por una movilidad sostenible.

Acuerdo con trabajadores

Y además, el representante de la coalición ha llamado la atención sobre las diferencias de acceso al transporte público en la ciudad «en función del código postal». Así, los barrios a los que llega el tranvía sí cuentan con opciones hasta las once de la noche pero no así los vecinos de otros como Zabalgana, Sansomendi, Goikolarra o Aranbizkarra.

Pide que los horarios sean iguales. Asimismo, EH Bildu solicita que la implantación de esta medida se acuerde con la parte social, es decir con los conductores y los sindicatos.