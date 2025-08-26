Frustran la okupación de un piso de Alokabide en Vitoria y requisan un arma simulada

Nuevo intento de okupación de una vivienda de alquiler social de Alokabide. En esta ocasión ocurrió en un bloque de Zabalgana, en Vitoria, aunque ... la tentativa fue abortada por efectivos de la Policía Local.

El asalto tuvo lugar a finales de la semana pasada. Según confirmaron desde la sociedad pública del Gobierno Vasco encargada de gestionar el alquiler social, «en ningún momento se ha llegado a ocupar ninguna de las viviendas ni trasteros de la finca» debido a la rápida actuación policial. Al identificar a los sospechosos, los agentes descubrieron que se trataba de «las mismas personas» que habían sido desalojadas recientemente de ese portal. ¿La causa? «Ocupar ilegalmente un inmueble en esa finca», detallaron desde el Departamento vasco de Vivienda.

A raíz de aquel episodio, la seguridad se había reforzado en la zona. «Nos ha permitido actuar con rapidez y garantías en este nuevo episodio. Para prevenir situaciones de este tipo, hemos instalado puertas antiintrusión y alarmas en los inmuebles».

Más «medidas de seguridad»

Durante el registro del bloque, los agentes locales localizaron una mochila en el cuarto de contadores. En teoría pertenecía a uno de los okupas. En su interior hallaron un «revólver simulado», prohibido y que fue requisado.

Debido a los numerosos intentos de okupación de los pisos que se quedan vacíos hasta la llegada de nuevos inquilinos legales, Alokabide ultima novedades. «Seguiremos ampliando medidas de seguridad para evitar que se repitan intentos y garantizar que las viviendas se conserven en las mejores condiciones hasta su adjudicación legal». Sólo en Álava cuenta con 4.591 pisos sociales.

En este contexto, el número total de domicilios en el conjunto del País Vasco que maneja Alokabide para personas con ingresos bajos o en situación de vulnerabilidad asciende a 16.619 inmuebles.