El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
DHL es el principal operador de mercancías en el aeropuerto de Vitoria. Igor Aizpuru
Aeropuerto de Vitoria

Foronda registra el mejor julio de su historia en carga y se anota otros 27.450 pasajeros

El aeropuerto de Vitoria progresa con un 15% más de turistas en el acumulado anual en comparación con el ejercicio 2024

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 12 de agosto 2025, 12:13

Foronda inicia con buen pie la segunda mitad de 2025. A la espera de que Volotea se sume en otoño a los vuelos que ya ... ofrece Ryanair, los datos del mes de julio dejan buenos registros para el aeropuerto de Vitoria. Especialmente en lo que se refiere al tráfico de mercancías. Según los datos provisionales publicados este martes por Aena, la terminal alavesa ha registrado el mejor julio de su historia en la parte de carga, con un total 6.358 toneladas movidas en los 31 días del mes pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Arrestan a un joven por la «muerte violenta» de un vecino de 34 años en Ribera Alta
  2. 2

    Arrestan a un joven por la «muerte violenta» de un vecino de 34 años en Ribera Alta
  3. 3 Hallan en el municipio alavés de Barrundia el cadáver de una mujer
  4. 4

    Arrestan a un joven por la «muerte violenta» de un vecino de 34 años en Ribera Alta
  5. 5 LaLiga cambia el Alavés-Levante a las 21.30 horas por las altas temperaturas
  6. 6 Detenido por «tocar las nalgas a varias mujeres» y «amenazar de muerte» a la Policía en Vitoria
  7. 7 LaLiga cambia el Alavés-Levante a las 21.30 horas por las altas temperaturas
  8. 8 Convocan un «acto de repulsa» por la violenta muerte de un vecino de Viloria
  9. 9

    Denuncian una pancarta por los presos de ETA en un colegio público
  10. 10 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Foronda registra el mejor julio de su historia en carga y se anota otros 27.450 pasajeros

Foronda registra el mejor julio de su historia en carga y se anota otros 27.450 pasajeros