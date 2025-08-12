Foronda registra el mejor julio de su historia en carga y se anota otros 27.450 pasajeros

Foronda inicia con buen pie la segunda mitad de 2025. A la espera de que Volotea se sume en otoño a los vuelos que ya ... ofrece Ryanair, los datos del mes de julio dejan buenos registros para el aeropuerto de Vitoria. Especialmente en lo que se refiere al tráfico de mercancías. Según los datos provisionales publicados este martes por Aena, la terminal alavesa ha registrado el mejor julio de su historia en la parte de carga, con un total 6.358 toneladas movidas en los 31 días del mes pasado.

El récord en mercancías no se materializa en pasajeros. En julio fueron 27.450 viajeros los que pasaron por el aeródromo vitoriano, lo que supone un 0,6% menos que en el mismo mes de 2024. Sin embargo, eso no es óbice para que la marcha de la terminal siga un 15% por encima en el acumulado de los siete meses si se compara con el año pasado. Hasta la fecha un total de 172.028 pasajeros se han subido o bajado de un avión en Foronda.

En carga, la situación es la inversa. El récord de julio no sirve para remontar los datos acumulados de 2025, que marchan un 2,9% por debajo del ejercicio anterior. Aun así, las perspectivas a medio plazo en mercancías son positivas. En septiembre dará comienzo el grado de Formación Profesional para preparar a los mecánicos que aspiran a trabajar en el futuro hangar de DHL para reparar los aviones del gigante alemán.

Si nada se tuerce, las obras para levantar ese futuro equipamiento empezarán en 2026, con la previsión de que entre en servicio en 2027 después de una inversión de 40 millones de euros por parte de DHL. Hace unos meses, la multinacional de la distribución ya lanzó una primera oferta de trabajo ligada a esa futura infraestructura para contratar a un gerente.