El folklore y la solidaridad se unen en Vitoria con el festival Aitzina

Una música que no deja de sonar familiar, a pesar de que no esté de moda. Y de la que toma el pulso el festival Aitzina Folk de Vitoria, un evento solidario que busca recaudar fondos en la investigación de la ataxia telangiectasia (AT), una enfermedad rara, genética y neurodegenerativa. En su decimotercera edición, el certamen vuelve a celebrarse entre octubre y diciembre en diferentes escenarios como el polideportivo Mendizorroza, la Catedral de Santa María, el aula magna del Conservatorio Jesús Guridi, la sala Jimmy Jazz y el Izaskun Arrue Kulturgunea.

El arranque se producirá en el pórtico de la Catedral Vieja el próximo sábado 11 de octubre (19.00 horas) de la mano de Ziza Folks. Integrado por Maialen Fernández (violín y voz), Miren Eeles (violín, piano, bodhrán) y Ane Belén Ruiz (violonchelo y voz), este joven trío luce temas tradicionales del folk celta e ibérico. Entre esos nombres destacados del programa se encuentran Oskarbi (21 de noviembre, Izaskun Arrue); Karmento (29 de noviembre, Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, artista folclórica que participó en el Benidorm Fest con 'Quiero y duelo', siendo una de las finalistas, y actualiza el cancionero manchego; Haizea Arrosa y Faltriqueiras (5 de diciembre, en Jimmy Jazz); el grupo Doolin' (20 de diciembre, Teatro Félix Petite); Xabi Aburruzaga, trikitilari y compositor vizcaíno, y Fetén Fetén (28 de diciembre, polideportivo Mendizorroza).

Patxi Villén, presidente de la asociación alavesa que agrupa a las familias afectadas por ataxia telangiectasia en España y fundador del festival, subraya que esta edición se estrena con novedades en torno a la enfermedad. Por un lado se ha lanzado una guía para familias, pacientes y médicos para la atención de la AT. A ello se le suma un «ensayo clínico» que se prevé que se inicie próximamente en dos pacientes de la asociación. «En Estados Unidos está teniendo buenos resultados. Si se administra en niños pequeños que no han desarrollado todos los síntomas, puede frenarlo», comentó.

Una de las actividades destacadas del programa es el encuentro entre diferentes escuelas de música de Euskadi, que se citarán el 13 de diciembre en un recital en el Conservatorio Jesús Guridi. Participan alumnado del centro de referencia vitoria; de la Academia Municipal de Folklore; la Escuela Luis Aramburu, Zortziko UME (Agurain); Loinatz (Beasain); Escuela Tximurka y la asociación Kalimba.

Xabier Aburuzaga, uno de los grandes nombres del cartel, ha participado este lunes en una rueda de prensa junto a Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación; Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte; Ana López, directora de Promoción de Cultura del Gobierno Vasco; Kepa Ortiz de Urbina, músico y responsable de Patrocinios y Acción Social de Laboral Kutxa; y Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital. El músico vizcaíno reconoció que el concierto en Mendizorroza es uno de los más especiales de su carrera y trabaja para que la puesta en escena sea una gran invitación a la fiesta. El precio de los abonos va de los 100 a los 140 euros.