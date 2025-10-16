El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava invertirá 18 millones en digitalizar su sistema tributario para un mayor control de los impuestos

La diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo, afirma «no nos podemos quedar atrás»

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:34

La Hacienda foral justifica que Álava necesita invertir 18 millones hasta 2030 en la digitalización de sus sistemas de control de impuestos para «no quedarse ... atrás». «Nos va mucho en ello», ha recalcado en las Juntas Generales la diputada Itziar Gonzalo sobre el desarrollo del aplicativo Zergaraba. Así se gestionarán nuevos impuestos, revisiones y datos que, en algunos casos, aún se gestionaban de manera «manual» y que necesitan que el sistema fiscal se automatice «mucho más».

