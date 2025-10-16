Álava invertirá 18 millones en digitalizar su sistema tributario para un mayor control de los impuestos

La Hacienda foral justifica que Álava necesita invertir 18 millones hasta 2030 en la digitalización de sus sistemas de control de impuestos para «no quedarse ... atrás». «Nos va mucho en ello», ha recalcado en las Juntas Generales la diputada Itziar Gonzalo sobre el desarrollo del aplicativo Zergaraba. Así se gestionarán nuevos impuestos, revisiones y datos que, en algunos casos, aún se gestionaban de manera «manual» y que necesitan que el sistema fiscal se automatice «mucho más».

Si bien Elkarrekin ha criticado que la Diputación se gaste semejante importe en Zergaraba y no en la creación de más plazas de residencias públicas, Gonzalo ha explicado que «para gestionar todas esas políticas sociales necesitamos que la Hacienda sea muchísimo más moderna y ágil». De esta manera se pretende combatir mejor la evasión fiscal y mejorar los informes. «Efectivamente son cantidades relevantes, pero necesitamos dar continuidad a este proceso y no podemos interrumpir ahora este proceso. Si esperamos al presupuesto, se interrumpiría ahora un trabajo que esperamos concluida esa primera fase y en el que ya se está trabajando para poder elaborar un pliego de condiciones», ha justificado.

Unas declaraciones durante una comparecencia en las Juntas Generales que había solicitado por EH Bildu, el PP y Elkarrekin, y donde sólo los morados han mostrado su rechazo a modificar los créditos de compromiso fijados en el presupuesto que está en vigor y una serie de cantidades que se destinarán durante los cinco próximos ejercicios. El objetivo, como ya se especificaba en la documentación de este expediente, es «la migración sucesiva, actualización y conexión de las diferentes aplicaciones de los impuestos a la nueva aplicación contable y censal SAP Zergaraba, cuyo plazo de ejecución se alarga hasta el ejercicio 2030». Una herramienta técnica que, en base a los informes técnicos, se confía en que esté lista para el próximo mes de abril.

Por una parte, se inyectarán 0,6 millones al millón de euros que el Fisco alavés ya tiene previsto gastar en 2026 y que servirá para sufragar la asesoría externa que presta la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) en este proceso. Por otra parte, se fija una partida de dos millones para el próximo ejercicio y cuatro millones para 2027, 2028, 2029 y 2030, respectivamente, para seguir caminando en esa dirección.