La fiesta no se apaga en Armentia

Lleno total. Una jornada soleada y calurosa y las ganas de celebrar han atestado las campas de Armentia este lunes de San Prudencio. Familias, grupos ... de amigos, parejas... se han acercado hasta los alrededores de la basílica desde primera hora para disfrutar de una romería en la que no han faltado los ingredientes estrella como la música, los herri kirolak, los talos o la sidra para brindar.

Borja, Rut, Iratxe, Óscar y Uxue, blusas y neskas de la cuadrilla Petralak, no han querido perderse la fiesta. Cuando pasaban unos minutos de las cuatro de la tarde, descansaban en unas campas con un césped más alto de lo habitual debido a la huelga de jardineros. «La hierba está más mullidita, pero hay más bichos», compartía este grupo de treinteañeros mientras se refrescaban con hielos. Para protegerse del sol, no faltaba la crema solar. «Nos hemos traído la sidra de casa y aquí hemos comprado talos, bocatas y helado de postre», explicaban. El plan era quedarse a la verbena y pronto a casa, no sin antes recoger la basura. «Lo recogemos todo siempre, aunque aquí está complicado reciclar...», confesaba el animado grupo.

A pocos metros, Álvaro Andrés y su pareja Janire disfrutaban rodeados de una extensa familia. «Mis padres son de Colombia y es la primera vez que vienen a San Prudencio, están disfrutando mucho del ambiente», aseguraba Álvaro mientras escanciaba una botella de sidra. «Hemos hecho el plan completo. Ver los puestos, comer un talo... y ahora los peques están jugando un poco a la sombra porque al sol no se puede estar». El mercurio superaba los 20 grados y los huecos en la sombra estaban de lo más cotizado.

Mientras Vitoria y el resto de Álava estaban sumidas en una incertidumbre total por el apagón masivo, Armentia se ha convertido en una especie de oasis. «Nos hemos enterado proque los móviles han empezado a fallar, pero poco más. Estábamos aquí disfrutando ajenos a todo total», admitía Paula. En los puestos lo que más se ha visto afectado ha sido el pago con datáfonos o bizum, algo que ha sido imposible durante varias horas. Sin embargo, la mayoría de stands funcionan con generadores y bombonas de butano, por lo que los productos como los talos y los bocadillos se han podido seguir elaborando con normalidad.

Mucho antes de la caída de red, la jornada en honor al patrón de Álava ha comenzado temprano con el tradicional 'Zortziko San Prudencio' en la plaza de La Provincia. En la basílica de Armentia se ha celebrado la misa presidida por el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y a la que ha acudido el lehendakari Imanol Pradales, pero lo que no ha podido desarrollarse con normalidad ha sido la entrega de la Medalla de Álava póstuma a Luis de Lezama. El acto, que iba a tener lugar en el Artium, ha sido suspendido debido a la caída de la electricidad.

«El público siempre cumple»

Más allá de los problemas para pagar con tarjetas, los responsables de las decenas de puestos en Armentia se encontraban satisfechos con la afluencia de público. «Hemos estado sin parar desde primera hora. Me acabo de sentar ahora a comer», resumía Simón Pérez, de Arabako Taloak minutos antes de las cinco de la tarde.

«Llevamos viniendo aquí casi veinte años y tenemos nuestro público ya, la gente repite, es una buena feria», aportaba Francisco Morejón desde el mostrador de El Bici, especialistas en quesos de Extremadura. «Lo que más triunfa es la torta del Casar, pero también vendemos queso de oveja, de cabra, morcillas, chorizo...», agregaba. Desde más cerca, desde Amurrio, llegaba Joseba Petralanda con sus ayudantes Argia y Noelia. «El público de Vitoria siempre cumple. Vendemos muchos pasteles vascos, más por la mañana que por la tarde», trasladadaba este pastelero de Amurrioko Goxoak.

Tras pasar un buen rato en las campas de Armentia, muchas familias se han trasladado por la tarde al centro de Vitoria. La Tamborrada infantil ha partido con normalidad desde la torre de Doña Otxanda para avanzar por Siervas de Jesús, la plaza de la Provincia, la plaza de la Virgen Blanca, la calle Prado, Catedral Nueva, Vicente Goikoetxea y regreso a la plaza de la Provincia con éxito de participantes.