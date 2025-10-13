El festival Tartalo regresa a Vitoria con 171 actividades y la presencia de Bernardo Atxaga, Igor Yebra y Jon Juaristi El evento se celebrará del 3 al 9 de noviembre en diversos espacios. La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada recibirá un premio Honorífico

Elena Jiménez Lunes, 13 de octubre 2025, 14:04 | Actualizado 15:20h. Comenta Compartir

El festival Tartalo extenderá a la capital alavesa de nuevo su «invitación a descubrir el mundo desde la imaginación». En esta tercera edición, la semana Internacional de lo Fantástico en las Artes, en la que colabora EL CORREO, tendrá lugar del 3 al 9 de noviembre en diversos espacios emblemáticos de Vitoria como la Facultad de Letras de la EHU, el Palacio Montehermoso, el museo Artium o la sala Jimmy Jazz, que destacan entre una novena de ubicaciones. El propósito de este evento, ha apuntado este lunes su director, Raúl Montero Gilete, es consolidarse como una cita imprescindible en el panorama cultural europeo y «democratizar el acceso a lo fantástico».

Para ello, se ofrecerán 171 actividades con la participación de más de 200 artistas y ponentes nacionales e internacionales de variadas disciplinas, desde el cine a la literatura, música o danza. Entre los participantes destacan figuras como el escritor Bernardo Atxaga -«uno de nuestros clásicos»-, el bailarín Igor Yebra, el ensayista Jon Juaristi, el investigador Richard Buxton, un erudito en la historia de la antigüedad clásica; o el profesor P. J. Matthews, que participará en la proyección de la película 'In Time' o en una conferencia sobre la mitología irlandesa.

La ceremonia de inauguración (lunes 3, 11.30, en Artium) se desarrollará a cargo del filólogo Juaristi y dará paso a distintas mesas redondas. Aunque ya desde el fin de semana anterior se ha preparado una actuación de teatro, 'Tartalo, Hook, Peter Pan y los niños perdidos', de la mano del grupo musical Artea para ir abriendo boca.

Entre el resto de actividades gratuitas destacan el maratón de cortometrajes, que será una selección de los proyectados en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián (martes 4, a las 20.00 horas en Jimmy Jazz), una ruta de misterios y leyendas que conducirá Enrique Echazarra (jueves 6, a las 21.00 horas desde la Virgen Blanca) o una convocatoria para juegos de rol (el sábado 8 en el Bakh a partir de las 11.00 horas), entre otros.

«Lo fantástico no es un género aislado si no una mirada que atraviesa todas las disciplinas artísticas y trata de explorar cómo el mito forma nuestra configuración del mundo», ha señalado Montero Gilete en la presentación. En ella, la concejala Sonia Díaz de Corcuera ha citado el festival como «un ejemplo de cómo la cultura puede unir disciplinas» y la Diputación alavesa, que patrocina por primera vez la iniciativa, se ha enfocado también en su «diversidad» y en ensalzar la «cultura» como una «industria que genera innovación, cohesión social y nos posiciona en el panorama internacional».

El cierre del festival el viernes 7 estará protagonizado por la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que recibirá el Premio Honorífico Tartalo 2025 en una gala que culminará con un concierto solidario de Los Secretos. Además, de forma paralela al festival, tendrá lugar del 3 al 7 de noviembre el congreso 'IX International Conference on Myth in the Arts'.