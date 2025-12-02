El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reunión del patronato del Memorial 3 de Marzo en el Gobierno vasco. Rafa Gutiérrez

No hay fecha para otra reunión del patronato del 3 de Marzo

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:10

El patronato de la Fundación Memorial 3 de Marzo, del que forma parte el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria, el ... Obispado, Martxoak 3 y Memoria Gara, tiene prevista una reunión este mes para dar el visto bueno al presupuesto de las obras de manera que los trabajos puedan empezar en las próximas semanas, pero aún no hay fecha fijada, según dio a entender este lunes el concejal de Convivencia, Pascual Borja. Contestaba a preguntas de Elkarrekin, que quería saber si se iban a invertir 20.000 euros a pagar el traslado de los belenes a otro local provisional.

