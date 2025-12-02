No hay fecha para otra reunión del patronato del 3 de Marzo

El patronato de la Fundación Memorial 3 de Marzo, del que forma parte el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria, el ... Obispado, Martxoak 3 y Memoria Gara, tiene prevista una reunión este mes para dar el visto bueno al presupuesto de las obras de manera que los trabajos puedan empezar en las próximas semanas, pero aún no hay fecha fijada, según dio a entender este lunes el concejal de Convivencia, Pascual Borja. Contestaba a preguntas de Elkarrekin, que quería saber si se iban a invertir 20.000 euros a pagar el traslado de los belenes a otro local provisional.

«Ya se preveía que esto iba a suponer un esfuerzo que lo va a hacer el patronato y ya veremos cuánto supone», respondió. Pero negó que vaya a haber más tipo de gastos relacionados con los nacimientos. «El Obispado no va a recibir ninguna contraprestación por parte de ninguna institución». Es un acuerdo, dijo, entre la Diócesis de Vitoria y los belenistas «que en nada afecta a la Fundación de 3 de Marzo». «Nos habría gustado que todo hubiese sido más ágil, pero hay que mirar hacia adelante una vez superados los escollos».

El edil de Convivencia, que forma parte del patronato, insistió en su deseo de concluir con los trabajos de rehabilitación del templo cuanto antes. Si la reunión del patronato finalmente tiene lugar en este mes, el inicio de obras será «inmediato», subrayó.

El edificio diseñado por el arquitecto Luis Peña Ganchegui, desacralizado desde 2014, se encuentra en mal estado pues la envolvente y la techumbre arrastran una serie de patologías que exigen ser solucionadas antes de abrirse al público y recordar a los cinco asesinados como consecuencia de las cargas de la Policía Armada aquel Miércoles de Ceniza de 1976. Los fallecidos fueron Pedro Mari Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda. Hubo también cientos de heridos.