Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana

V. Riesgo Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:16

Un conductor perdió la vida anoche en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Vitoria, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro, que tuvo lugar sobre las 22.30 horas en la gasolinera de Lopidana, al pie de la carretera A-1 en sentido Irún. Según las fuentes citadas, un turismo impactó contra un camión que se encontraba estacionado en el área de servicio y el ocupante quedó atrapado en su interior. Hasta el lugar del suceso se desplazaron varias dotaciones policiales, bomberos y ambulancias.

Sin embargo, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, de la que al cierre de esta edición no se tenían más datos.Septiembre está siendo un mes negro en las carreteras alavesas.

El pasado día 1, un hombre de 56 años falleció en un choque frontal entre dos vehículos ocurrido en la A-132, en el puerto de Azáceta, un accidente en el que el otro conductor resultó herido. Apenas 24 horas después, dos jóvenes de 17 y 19 años murieron en Okondo al salirse de la calzada y volcar el coche en el que regresaban a casa junto a otras dos acompañantes que sufrieron lesiones de diversa consideración.

