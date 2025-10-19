Fallece Joseba Cabezas, la voz del jazz en las ondas Artífice del ciclo de conciertos que ha traído a Vitoria músicos de primer nivel, deja una huella profunda en la agenda cultural de la ciudad

Ramón Albertus Domingo, 19 de octubre 2025, 11:15 | Actualizado 11:52h.

Un enorme conversador, un apasionado del jazz y un incansable promotor cultural. Joseba Cabezas, periodista y divulgador musical, falleció anoche a los 62 años tras una larga enfermedad. Su voz, tan familiar para los oyentes, se apagó, pero deja tras de sí una huella profunda en la agenda cultural de Vitoria.

La mejor prueba de ello es el ciclo Ondas de Jazz, un programa de conciertos que puso en marcha en 2006 y con el que trajo a la capital alavesa nombres de primer nivel: Fred Hersch, Jorge Pardo, Kurt Rosenwinkel… Desde ese festival se reconoció con una makila de honor a figuras como Fernando Trueba, Ana Belén, Antonio Muñoz Molina o a la familia de Paco de Lucía, que de alguna manera se convirtieron en embajadores de la Vitoria más musical.

El ciclo Ondas de Jazz vino a sumarse entonces a una programación casi inexistente más allá del Festival de Jazz de Vitoria. Sus crónicas y entrevistas desde el certamen de Mendizorroza, a través de los micrófonos de Radio Vitoria, lograban transmitir que el jazz no era un género inaccesible, sino una emoción compartida.

Lamento la muerte de Joseba Cabezas, alma mater de Ondas de Jazz. Su dedicación y su trabajo acercaron el jazz a muchas personas en #VitoraGasteiz



Mi pésame a su familia, amigos y a todos los que compartieron con él su pasión por la música. 🎷 pic.twitter.com/Be7PPCw2nV — Maider Etxebarria (@metxebarria_vg) October 19, 2025

Se nos ha ido Joseba Cabezas, amante de la música y entusiasta en todo lo que hacia. Te echaremos mucho de menos. DEP. pic.twitter.com/F1irL7a8GE — Catedral Santa Maria Katedrala (@CatedralVitoria) October 19, 2025

Además de su labor en la radio, impulsó la edición de discos y grabaciones en directo que documentan buena parte del ciclo. Su pasión por la música le llevó también a promover otras citas, como el Hondarribian Jazz.

Cabezas llegó a presentarse en las candidaturas del PNV en Vitoria. Uno de los muchos mensajes de recuerdo en redes lo ha trasladado Beatriz Artolazabal, teniente de alcaldesa y portavoz jeltzale, quien lo ha definido como «un tipo con un corazón enorme, siempre con una sonrisa por delante y con una pasión tremenda por la vida». También la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha expresado unas palabras en su memoria. «Su dedicación y trabajo acercaron el jazz a muchas personas en Vitoria-Gasteiz. Mi pésame a su familia, amigos y a todos los que compartieron con él su pasión por la música». «Amante de la música y entusiasta en todo lo que hacía. Te echaremos mucho de menos», han despedido desde la Fundación Catedral Santa María.