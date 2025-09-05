El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fallece Fray Mitxel, párroco de Los Ángeles de Vitoria durante medio siglo

Fallece Fray Mitxel, párroco de Los Ángeles de Vitoria durante medio siglo

Miguel Ángel Gutiérrez destacó por su conciencia social durante la transición y por abrir la iglesia a los laicos en los años 70 y 80 del pasado siglo

I. M.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:39

La Diócesis de Vitoria despide este viernes a Miguel Ángel Gutiérrez, Fray Mitxel, sacerdote dominico que durante casi medio siglo ha ejercido de párroco en Santa María de los Ángeles, fallecido a los 82 años. En su trayectoria, destacó por su conciencia social en la etapa de la transición y por abrir la iglesia a los laicos en las décadas 70 y 80.

Fray Mitxel, como se le conocía popularmente, nació en Mérida (Badajoz) en 1943, pero creció en León, donde, a través de la influencia de la influencia de su tío, el también dominico Emeterio Gutierrez, fue descubriendo su vocación. Tras ingresar en el seminario dominicano, fue ordenado sacerdote en 1968 y, tras años de formación y servicio por la geografía española, recaló en Álava en 1974. La mayor parte de su vida la ha pasado en Vitoria.

Durante casi medio siglo –49 años-, Fray Mitxel se dedicó a dar vida a la céntrica y popular iglesia de Santa María de los Ángeles, hasta que en 2023 se trasladó a Pamplona, donde ha fellecido este viernes 5 de septiembre. En la capital navarra permaneció estos dos últimos años, llegando a ser el prior del convento de San Valentín de Berriochoa.

Gutiérrez fue superior de la comunidad de Vitoria durante varios lustros y destacó por su gran conciencia social durante la transición, una etapa con fuertes tensiones sociales y políticas en la que su parroquia jugó un papel importante al ser un espacio abierto a obreros y familias de toda la ciudad.

En esos años 70 y 80 Fray Mitxel se volcó para que laicos, familias, jóvenes y barrios tuvieran voz y espacios dentro de la parroquia, convirtiéndose esta en un centro neurálgico en las vidas de miles de personas.

Funeral en Pamplona

Su funeral se celebrará este domingo, 7 de septiembre, a las cuatro de la tarde en la iglesia conventual de Villaba, en Pamplona. En Vitoria, la comunidad parroquial de Los Ángeles anunciará en próximas fechas la celebración de una misa en su memoria.

.

