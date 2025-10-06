La Facultad de Letras de Vitoria analiza la «dimensión global» del wéstern Un simposio internacional en el campus de la EHU reúne hoy y mañana a expertos y estudiosos del género estadounidense

El wéstern, entendido como algo más que un género cinematográfico, centra el simposio internacional 'Trasvases culturales del Oeste norteamericano', que se celebra este lunes y martes en el campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Vitoria. Este encuentro aborda a través de conferencias y mesas redondas la «dimensión global» del imaginario del Oeste.

Se trata de la cuarta edición del congreso organizado por Rewest, grupo de investigación literaria que reúne a especialistas de distintas disciplinas. Entre los participantes figuran la escritora Ana Merina, el cineasta Kepa Sojo, el investigador John D. Sanderson y David Fenimore, profesor emérito de la Universidad de Nevada-Reno, entre otros.

La jornada del martes incluye una conferencia plenaria a cargo de John D. Sanderson, doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante y profesor en dicho centro, que tendrá lugar a las 11.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Letras. Su intervención abordará los arquetipos del siglo XX en la narrativa del Oeste.

Por la tarde (17.00), el cineasta y profesor Kepa Sojo analizará las relaciones entre pintura y literatura a partir del clásico 'La diligencia', de John Ford. A continuación (18.00), se celebrará una mesa redonda titulada 'El Oeste americano y la música española: el caso de Dinamita pa' los Pollos en los años noventa', con la participación de dos miembros de la banda de rock (Roberto Mata y Javier Zaitegui) junto a Soraya Alonso y Ángel Chaparro. El programa se completa con aportaciones de investigadores como Francisco Sáez de Adana, autor de 'Una historia del cómic norteamericano'; Adrián Arana, Tamara Rojo y Mikel Barea, entre otros.