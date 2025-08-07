Los extranjeros tiran en Álava del repunte de población ante la caída de nacimientos

De récord en récord. La población en Álava aumenta de manera imparable. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ayer se publicaron, ... el territorio histórico cuenta con 342.621 vecinos, lo que supone 293 más que hace tres meses y 2.552 más que en julio de 2024. Pero en vez de crecer por la base, esa pirámide geográfica lo hace por sus cotas más altas. Es decir, no es porque haya más nacimientos sino porque el número de decesos disminuye a pesar de que la generación del 'baby boom' ya peina canas. Es más, el 23,1% de los censados (79.190) ya supera los 65 años.

El problema es que sólo el 16,1% de los alaveses (55.312) tienen menos de 18 años, lo que hace imposible revertir ese progresivo envejecimiento de la población. También llama la atención que los bebés de cero años, es decir, los recién nacidos han caído en un año de 2.063 a 1.959 o, lo que es lo mismo, 104 menos. Una bajada que, de momento, parece que no tiene freno. Tan poco habitual es la presencia de los recién nacidos en el territorio histórico, que hay más gente con un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y así hasta los 84 años. Además, aquellos con 49 años son los más habituales en la pirámide, pues suman 5.957 'quintos'.

Los extranjeros son quienes tiran del 'carro' del aumento interanual de habitantes. El censo ha sumado 2.552 personas más en ese periodo y de esas, 2.125 tienen su origen fuera de nuestras fronteras. Entre los 33.916 ciudadanos de 25 a 34 años, el 36%(12.242) tiene sus raíces en el extranjero.

342.621 Personas Son las censadas en Álava. Esto supone 293 más que el pasado trimestre y 2.552 más que hace exactamente un año.

La crisis industrial de hace cuarenta años hizo que en Bizkaia se hundiera el número de empadronados y, de hecho, es ahora cuando está recuperando los niveles de los ochenta. Van pasito a pasito sin que nada les frene. Aquí, en cambio, el retroceso no fue tan acusado. Sólo la pandemia frenó la tendencia natural al alza que Álava había registrado, aunque la recuperación comenzó inmediatamente después, en 2022; continuó en 2023; se consolidó en 2024 y parece que sigue la misma tendencia en el presente ejercicio.

El INE, con datos a fecha 1 de julio, apunta a un crecimiento interanual de 2.552 que de consolidarse en la segunda mitad del año, podría rozar el mayor incremento de población que ya tuvo lugar en el pasado curso.

Cada día hay más alavesas que alaveses. Según las cifras publicadas ayer, en la provincia hay 173.832 mujeres y 168.789 hombres sobre todo impulsadas gracias a su mayor longevidad. De hecho, entre quienes logran superar el siglo de vida hay 121 centenarias y sólo resisten 19 hombres nacidos antes de 1925.

Bizkaia suma 1.169.000 habitantes, 6.000 más que hace doce meses. Gipuzkoa, a su vez, ya ha llegado a la barrera de los 732.889 censados, en lo que supone un incremento de 2.465.

Expandido

Las estadísticas del INE también vaticinan que España llegará a los 49,5 millones de habitantes antes de las navidades. El 1 de julio había 49,3 residentes censados . 119.811 más que en el trimestre anterior, lo que supone un nuevo máximo. El censo español se ha expandido en casi un millón de habitantes en sólo dos años. En concreto, registra 995.429 personas más desde julio de 2023, lo que supone un ritmo de crecimiento desconocido desde los primeros años del siglo, cuando el país vivía inmerso en una bonanza económica.

El relevante y veloz incremento de población se debe en exclusiva a la fortísima llegada de extranjeros, especialmente desde el verano de 2022, coincidiendo con la notable recuperación de la economía y del empleo en España, con crecimientos a la cabeza de Europa, tras la profunda crisis desatada por la pandemia.

La inmigración es por ahora la vacuna más efectiva contra el invierno demográfico que amenaza España. En el último lustro, entre los nacidos en este país ya es normal que haya más muertes que nacimientos, con algunos trimestres de estancamiento en el mejor de los casos, pero con constantes decrecimientos poblacionales que, además, cada vez serán más pronunciados por el envejecimiento paulatino delos nativos y el desplome entre ellos de los partos.