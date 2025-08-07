El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En estos momentos hay más gente por encima de los 65 años en Álava que menores de edad. Jesús Andrade

Los extranjeros tiran en Álava del repunte de población ante la caída de nacimientos

El INE evidencia que hay 2.552 censados más que hace un año, de los que 2.125 tienen un origen fuera de nuestras fronteras

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:07

De récord en récord. La población en Álava aumenta de manera imparable. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ayer se publicaron, ... el territorio histórico cuenta con 342.621 vecinos, lo que supone 293 más que hace tres meses y 2.552 más que en julio de 2024. Pero en vez de crecer por la base, esa pirámide geográfica lo hace por sus cotas más altas. Es decir, no es porque haya más nacimientos sino porque el número de decesos disminuye a pesar de que la generación del 'baby boom' ya peina canas. Es más, el 23,1% de los censados (79.190) ya supera los 65 años.

