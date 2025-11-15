Las explotaciones avícolas de Álava se refuerzan contra la gripe aviar

Las explotaciones de aves de corral de Álava están reforzando sus instalaciones para evitar que sus polluelos se contagien de la gripe aviar y, a ... la vez, tampoco pierdan por completo su bienestar. Después de que el Ministerio de Agricultura obligara este jueves a extender el confinamiento de estos animales a todas las granjas de España, los ganaderos del territorio que se dedican a la cría de 415.000 pollos o gallinas están revisando las medidas preventivas que pueden implementar para lograr que el contador de focos activos por este virus siga a cero en la provincia. Y es que, al repasar los registros históricos se comprueba que «en Álava no tenemos ningún precedente de casos de gripe aviar en aves de corral», certifica a este periódico la diputada de Agricultura, Noemí Aguirre.

Las medidas que están implantando el millar de explotaciones alavesas tienen que ver, por ahora, con la instalación de telas pajareras o dispositivos similares que impidan la entradas de aves silvestres al terreno, la reubicación de comederos o abrevaderos a las zonas interiores, así como están prestando especial atención en no dar de beber a los animales agua procedente de depósitos no controlados, según relatan fuentes conocedoras del sector.

Esas iniciativas, para las que están en alerta todo el año –debido a que «el cambio climático está cambiando los ciclos habituales de las aves migratorias y la propia enfermedad», apunta Aguirre–, se están aplicando a la espera de la reunión que mantendrán este próximo lunes las tres diputaciones vascas junto con los principales productores y el Gobierno vasco.

Rondas semanales por humedales

Esa mesa de coordinación «urgente» servirá para discutir esta nueva situación, después de que las tres instituciones forales, de forma conjunta, tacharan de «excesivo» el confinamiento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Consideramos que no existe una base técnica suficiente para aplicar dicha orden de la manera que establece el Ministerio», respondieron al Gobierno central unas horas más tarde de anunciar la norma. «El nivel de afección es mínimo y los últimos datos disponibles no justifican la adopción de medidas tan restrictivas», insistieron. Así, anunciaron que están estudiando «la posible aplicación de excepcionalidades», a las que podrán dar el visto bueno porque ellos son «la administración competente» en esta materia, explicó ayer Aguirre.

De forma paralela, la Diputación está extremando la vigilancia con rondas dos veces por semana por humedales, lagunas, pantanos y presas donde puedan detectar aves fallecidas o con síntomas de gripe aviar para diagnosticar la incidencia del virus H5N1 en Álava.