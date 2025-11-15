El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ministerio ordenó este jueves el confinamiento de las aves de corral. Iñaki Andrés

Las explotaciones avícolas de Álava se refuerzan contra la gripe aviar

El sector campero suma telas pajareras o reubica comederos a la espera de la reunión «urgente» convocada el lunes por el Gobierno vasco

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:41

Las explotaciones de aves de corral de Álava están reforzando sus instalaciones para evitar que sus polluelos se contagien de la gripe aviar y, a ... la vez, tampoco pierdan por completo su bienestar. Después de que el Ministerio de Agricultura obligara este jueves a extender el confinamiento de estos animales a todas las granjas de España, los ganaderos del territorio que se dedican a la cría de 415.000 pollos o gallinas están revisando las medidas preventivas que pueden implementar para lograr que el contador de focos activos por este virus siga a cero en la provincia. Y es que, al repasar los registros históricos se comprueba que «en Álava no tenemos ningún precedente de casos de gripe aviar en aves de corral», certifica a este periódico la diputada de Agricultura, Noemí Aguirre.

