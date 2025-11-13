El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Así lucía este jueves el exterior de una de las granjas que hay en territorio alavés. Jesús Andrade

Álava estudia fórmulas para evitar el confinamiento de sus 415.000 aves de corral

La medida del Gobierno central para contener la gripe aviar es «excesiva» porque la afección en Euskadi es «mínima», defiende la Diputación

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:07

En Álava son nada menos que un millar las explotaciones que tienen gallinas o pollos y están realmente preocupadas ante la orden ministerial de su ... confinamiento total. Este jueves, la Diputación les ha querido enviar un mensaje tranquilizador: «Estamos estudiando la posible aplicación de las excepcionalidades». Lo hace junto a Bizkaia y Gipuzkoa ante la decisión del Ministerio de Agricultura de extender el confinamiento de las aves de corral a todas las granjas de España para contener la expansión de la gripe aviar. La medida hasta ahora estaba limitada a 1.201 municipios del país, y en el caso de Álava afectaba únicamente a seis localidades próximas a humedales o embalses (Vitoria, Arrazua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo, Zigoitia y Legutio).

