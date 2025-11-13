Álava estudia fórmulas para evitar el confinamiento de sus 415.000 aves de corral

En Álava son nada menos que un millar las explotaciones que tienen gallinas o pollos y están realmente preocupadas ante la orden ministerial de su ... confinamiento total. Este jueves, la Diputación les ha querido enviar un mensaje tranquilizador: «Estamos estudiando la posible aplicación de las excepcionalidades». Lo hace junto a Bizkaia y Gipuzkoa ante la decisión del Ministerio de Agricultura de extender el confinamiento de las aves de corral a todas las granjas de España para contener la expansión de la gripe aviar. La medida hasta ahora estaba limitada a 1.201 municipios del país, y en el caso de Álava afectaba únicamente a seis localidades próximas a humedales o embalses (Vitoria, Arrazua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo, Zigoitia y Legutio).

«Nos parece una medida excesiva y consideramos que no existe una base técnica suficiente para aplicar dicha orden de la manera que establece el Ministerio», han remarcado desde la propia administración alavesa. Un mensaje que ha ahondado en el que ya la víspera lanzaron las tres diputaciones tras una reunión con representantes del sector (cooperativas como Euskaber, Lumagorri y Ovo12) y que este miércoles recogía la web de este periódico.

Los términos en los que expresaban su disconformidad con el confinamiento impuesto por el departamento de Luis Planas (primero parcial y desde ayer total) era calificado como «prematuro» y un duro golpe para los productores, también desde la perspectiva del bienestar animal. «Genera un daño considerable al sector campero que ya está adoptando medidas de vigilancia activa y bioseguridad». Apuntaban, de hecho, a que en Euskadi no se ha producido ningún brote en animales de cría.

Rechazo de las instituciones «Genera un daño considerable al sector que ya está adoptando medidas de vigilancia»

Los datos En seis municipios de Álava cercanos a humedales o embalses se decretó el confinamiento parcial de aves de corral este pasado lunes.

Casos. El Ministerio de Agricultura ha confirmado 14 focos, más de la mitad en la vecina Castilla León. Ninguno está en Álava o Euskadi.

Explotaciones. La Diputación de Álava tiene contabilizadas 415.000 cabezas de pollos y gallinas, pero la mayoría de explotaciones (993) son de autoconsumo. Sólo 22 se dedican a la producción de huevos.

En agosto sí se identificaron seis aves silvestres en Salburua, Garaio y Alegría con síntomas de tener el virus de la influeza (gripe) H5N5. Las afectadas fueron una gaviota, un ganso, dos cigüeñas, una espátula y un ánade. Se recogieron con precaución en Salburua, Garaio y Alegría y, desde entonces, se extremó la vigilancia de las láminas de agua.

Tras esos casos, «el nivel de afección por gripe aviar es mínimo» en Euskadi, han insisitido este jueves portavoces autorizados de la Diputación alavesa. Y han subrayado que «los últimos datos disponibles no justifican la adopción de medidas tan restrictivas como el confinamiento total de las aves de corral, ya que la incidencia actual no recomienda una intervención de este alcance», que en el caso del Ejecutivo central se ha aplicado en base al número de focos notificados en Europa o los movimientos de aves silvestres.

Se debe tener en cuenta que esta enfermedad ha provocado hasta la fecha la muerte de cerca de tres millones de aves de corral en España y el Ministerio ha confirmado 14 focos, más de la mitad en Castilla y León.

Mesa de coordinación

Ahora bien, ¿cuáles son las exenciones que podrían evitar el cerco total de 415.000 cabezas avícolas en Álava? Planas apuntó que «las autoridades podrán solicitar la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que paralice la entrada de aves silvestres» y la Diputación alavesa confirmó que los técnicos forales están valorando «desde una perspectiva técnico-jurídica» esta opción. Se examinarán junto al resto de alternativas que se recogen en la orden ministerial, como la posibilidad de tratar el agua de la que beban patos o gansos y que proceda de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres.

Según los datos de la Diputación alavesa, en el territorio existen cerca de un millar de explotaciones con gallinas o pollos. Entre ellas, la mayoría (993) están dedicadas al autoconsumo y el resto son operadoras (hay unas 12 tiendas que venden pollos y/o gallinas), 22 se dedican a la producción de huevos, 9 trabajan con pollos para carne y 2 se dedican a la recría.

Precedentes en Álava En agosto se identificaron seis aves silvestres con el virus, pero no ha habido casos en animales de cría

Casi todas ellas han acogido con preocupación el cerco a las aves de corral, aunque las principales cooperativas con implantación en la provincia han declinado hacer declaraciones. Desde el sindicato agrario EHNE sí han señalado que la inquietud viene porque «el manejo de las producciones cambia por completo y aumenta el estrés en los animales». Aunque, igual que han matizado desde las diputaciones, no descartan intensificar las medidas si la situación epidemiológica acaba por requerirlo.

El Gobierno vasco, por su parte, ha ahondado en la necesidad de actuar «con máxima precaución» y ha acordado monitorizar la situación de forma semanal. Ha convocado para el lunes una mesa «urgente» de coordinación con al sector y resto de administraciones para hacer un seguimiento y valorar el impacto de las medidas establecidas.