Las diputaciones vascas ven «prematura» la decisión del Ministerio de confinar a las aves ante la alerta de la gripe aviar Las administraciones forales señalan que esas medidas generan un «daño considerable al sector», que «ya está adoptando medidas de vigilancia activa»

Elena Jiménez Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:14

Las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se han reunido este miércoles con representantes del sector campero del huevo para escuchar sus inquietudes ante el confinamiento de la aves impuesto esta semana por el Ministerio de Agricultura a raíz de la detección de casos de gripe aviar en distintas comunidades autónomas.

Tras el encuentro con portavoces de Euskaber, Lumagorri y Ovo12, las administraciones forales han tildado de «prematura» la decisión tomada por el Gobierno central. Y es que, si bien es cierto que Bizkaia y Gipuzkoa han esquivado de momento esta restricción, en Álava hay seis municipios que se encuentran catalogados como zonas de especial vigilancia por su cercanía a humedales o zonas de paso migratorio, como son Vitoria, Arrazua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo, Zigoitia y Legutio.

El caso es que en esos lugares la Diputación considera que «la orden no tendrá impacto en la actividad ni contribuirá de forma efectiva a la contención de la enfermedad», que ya ha provocado la muerte de 2,5 millones de estos animales en España, porque en esos puntos del territorio histórico «no existen explotaciones ganaderas profesionales».

Sin afección humana

Además, los productores vascos han trasladado este miércoles que el confinamiento de las aves «afecta al bienestar animal, ya que al permanecer encerradas se incrementan los episodios de picoteo entre animales y se modifican sus pautas naturales de alimentación al no poder pastar en el exterior». En esta línea, desde el sector señalan que «los positivos detectados a nivel estatal por gripe aviar en explotaciones avícolas han sido en gallinas criadas en jaulas y no al aire libre».

Según han criticado de forma conjunta las diputaciones, la decisión ministerial «genera un daño considerable al sector campero, que ya está adoptando medidas de vigilancia activa». No obstante, han aclarado que no descartan intensificar las acciones si la situación epidemiológica lo requiere.

Asimismo, han querido trasladar un mensaje de tranquilidad al consumidor, recordando que se están aplicando protocolos estrictos de control y prevención en todas las explotaciones, que no tiene afección humana por consumo de huevos o productos de pollo.