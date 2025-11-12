Euskadi ha tramitado 7.700 permisos de trabajo a extranjeros desde que asumió la competencia

El pasado mes de julio el Departamento vasco de Trabajo asumió la gestión de los permisos de trabajo para personas extranjeras tras un acuerdo para ... transferir la competencia desde el Gobierno central. A los cuatro meses de este traspaso, el Ejecutivo autonómico ha tramitado ya 6.700 permisos para trabajadores foráneos. Así lo ha dado a conocer el consejero Mikel Torres durante la inauguración de la feria Merkalan, que se celebra este miércoles en Vitoria.

El vicelehendakari ha detallado que esperan alcanzar los 27.000 casos en 2026, el primer ejercicio completo con esta potestad en manos de Lakua. Los datos, según Torres, reflejan «un claro compromiso con la agilización de los procesos de arraigo y de contratación en origen, fundamentales para responder a la demanda de mano de obra y facilitar la integración laboral».

Sobre la escasez de profesionales, el vicelehendakari ha recordado que según las cifras que maneja Lanbide, en la próxima década, marcada por la jubilación de la generación del 'baby boom', se van a generar 675.000 empleos, de los cuales cuatro de cada cinco responderán al relevo generacional. «Ese es el gran reto que tenemos y, a la vez, una gran oportunidad para crecer y transformar nuestro tejido productivo», ha indicado.

En la apertura de la feria, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha destacado que hay que «seguir avanzando para crear nuevas oportunidades de empleo de calidad, inclusivo e igualitario» para que los trabajadores accedan a «puestos acordes a su formación». La regidora ha añadido que «la coyuntura favorable» que vivimos actualmente «no puede llevar a la relajación. Es imprescindible seguir dando pasos y apostar por los sectores emergentes».

Ofertas especializadas

En la feria, que tiene lugar este miércoles en el Palacio Europa, participan 150 empresas. En busca de sus ofertas han acudido Borja y Javier Pinedo, dos jóvenes hermanos graduados en Administración de Empresas y Hostelería que visitaban desde Miranda de Ebro para buscar oportunidades laborales en sus respectivos sectores. «La semana pasada estuvimos en la de Miranda, echamos varios currículums y todavía no nos han llamado», ha explicado Javier, quien esperaba tener «más suerte» en Vitoria.

Los permisos de trabajo que ha mencionado el vicelehendakari Mikel Torres hacen posibles que personas como Juan Mauricio Arboleda, colombiano, también pueda estar buscando trabajo en la feria. «Para personas como yo, que somos recién llegados, está muy bien que se hagan este tipo de iniciativas para que conozcamos las ofertas que existen en el mercado», ha señalado Arboleda, administrador con especialización en mercado, tras haber visitado el stand de Ikea. «Te muestran ofertas enfocadas a tu perfil, es muy enriquecedor», ha puntualizado sobre su experiencia.