El vicelehendakari Mikel Torres y la alcaldesa Maider Etxeberria han visitado los distintos stands de la feria Merkalan. Jesús Andrade

Euskadi ha tramitado 7.700 permisos de trabajo a extranjeros desde que asumió la competencia

Mikel Torres, consejero de Trabajo, augura que habrá que cubrir 675.000 empleos en los próximos diez años y el 80% de ellos serán por las jubilaciones

Ania Ibañez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:49

El pasado mes de julio el Departamento vasco de Trabajo asumió la gestión de los permisos de trabajo para personas extranjeras tras un acuerdo para ... transferir la competencia desde el Gobierno central. A los cuatro meses de este traspaso, el Ejecutivo autonómico ha tramitado ya 6.700 permisos para trabajadores foráneos. Así lo ha dado a conocer el consejero Mikel Torres durante la inauguración de la feria Merkalan, que se celebra este miércoles en Vitoria.

