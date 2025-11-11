El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Defienden la necesidad de acercar mano de obra extranjera formada en todos los ámbitos. Rafa Gutiérrez

Confebask advierte que «es imposible» traer inmigrantes con Formación Profesional

La patronal se reivindica en el Parlamento vasco y pide que no se distorsione la imagen de las empresas

Sergio Llamas

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:44

Confebask tiene claro que «lo que no se conoce, no se valora». Por eso este martes su director, Eduardo Aretxaga, ha acudido al Parlamento autonómico ... para exponer los resultados que recoge el informe sobre la contribución de las empresas vascas al progreso y bienestar social de Euskadi, un documento que pone en valor que siete de cada diez puestos de trabajo en el territorio surgen de estas compañías y que en conjunto aportan el 67,2% del PIB. Sin embargo, en su comparecencia la patronal también ha resaltado los retos a los que se enfrenta, un problema en el que ha destacado la falta de mano de obra y los problemas que persisten para acercar trabajadores extranjeros. «Hemos querido traer gente con FP y es imposible», advirtió, recordando que actualmente ya «falta de todo en todos los sitios: sanidad, educación, industria...».

