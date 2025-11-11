Confebask advierte que «es imposible» traer inmigrantes con Formación Profesional

Confebask tiene claro que «lo que no se conoce, no se valora». Por eso este martes su director, Eduardo Aretxaga, ha acudido al Parlamento autonómico ... para exponer los resultados que recoge el informe sobre la contribución de las empresas vascas al progreso y bienestar social de Euskadi, un documento que pone en valor que siete de cada diez puestos de trabajo en el territorio surgen de estas compañías y que en conjunto aportan el 67,2% del PIB. Sin embargo, en su comparecencia la patronal también ha resaltado los retos a los que se enfrenta, un problema en el que ha destacado la falta de mano de obra y los problemas que persisten para acercar trabajadores extranjeros. «Hemos querido traer gente con FP y es imposible», advirtió, recordando que actualmente ya «falta de todo en todos los sitios: sanidad, educación, industria...».

Aretxaga ha destacado que existe un problema de visados y «es dificilísimo traer gente de otros países», ya que dentro de Europa «no hay movilidad» y a la hora de traer universitarios no comunitarios «estás compitiendo con Alemania, Canadá o con EE UU». «Y en lo no universitario, con que alguien diga que no, que de eso no falta, ya no se puede traer», recordó abordando el problema que sigue presentando el catálogo de profesiones de difícil cobertura, que en Euskadi se encuentra obsoleto, por la falta de consenso para su actualización.

El problema se materializa en todos los sectores. El responsable de Economía de la patronal, Pablo Martínez, ha señalado que en un momento en el que ya se puede generar empleo más apegado al crecimiento económico, el desafío del relevo está obligando a empresas del sector industrial «a aguantar» su personal en momentos de caída «porque si no les va a costar recuperar esa mano de obra cualificada». «Falta cualificación y eso es algo a lo que somos muy sensibles como empresas, como sociedad y como país», ha incidido.

SMI vasco

A preguntas del parlamentario de EH Bildu, Ander Goikoetxea el director de Confebask también ha vuelto a trasladar su postura sobre el debate abierto en torno a un SMI vasco. «No creo que el SMI sea un problema en Euskadi porque por ley estaríamos hablando en el peor de los casos de unas 20.000 personas -en esta franja de sueldos, incluyendo aquellos empleados sin convenio- de los 700.000 que se están empleando», ha detallado, recordando «nunca hemos rechazo el diálogo», si bien se oponen a lo que califica de «imposición». «Donde te imponen de qué hablar, dónde hablar y hacerlo además sobre cosas que no te pueden dar, como sería un acuerdo interprofesional… chico, pues ahí no se puede avanzar», ha matizado.

Confebask también ha aprovechado su intervención para poner en valor la política industrial aprobada por el Gobierno vasco, y que ha calificado de «muy acertada y muy necesaria» y sobre los avances producidos en conciliación y la necesidad de seguir apostando por iniciativas que impulsen la igualdad de género.

En cuanto al informe, elaborado por la asesora PwC y que ya hicieron público en abril, destacó que el tejido empresarial vasco sale «bien posicionado en cualquier ámbito comparativo». «No somos autocomplacientes, pero tampoco podemos ser criticones con las empresas. Es importante que valoremos lo que tenemos», justificó.