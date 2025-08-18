Euskadi suma 26 muertes por calor en lo que va de agosto

Euskadi ha registrado un total de 26 muertes por causas atribuidas al calor durante la primera quincena de agosto, según datos del Ministerio de Sanidad. ... Esta cifra duplica la mortalidad registrada por las altas temperaturas en el mismo mes del año pasado, cuando se notificaron 13 decesos.

El repunte de la mortalidad se produce en un contexto marcado por temperaturas históricas y varias jornadas en alerta amarilla y naranja. En esta primera mitad del mes, los termómetros alcanzaron máximas de hasta 44,9 en la localidad vizcaína de Sodupe o 44,6 ºC en Llodio. En Vitoria los termómetros midieron 41,4 ºC, la temperatura más alta registrada desde que hay datos oficiales, en 1945..

Las personas mayores han sido, una vez más, las más vulnerables frente a los efectos del calor extremo. El 69% de los fallecidos (18 personas) eran mayores de 85 años. Además, se contabilizaron cuatro víctimas en la franja de 75 a 84 años, dos entre los 65 y 74, y una persona fallecida entre 45 y 64 años.

Aumentan las víctimas

Con estos nuevos datos, ya son 65 las muertes asociadas a patologías provocadas por el calor extremo en lo que va de verano en Euskadi: 27 se produjeron en junio, 12 en julio y las 26 mencionadas en este mes.

Las principales causas de este incremento son las dos olas de calor consecutivas que afectaron a la comunidad entre la segunda mitad de junio y principios de julio, y la reciente ola extrema de agosto, que comenzó el día 3 y alcanzó su pico el 15, cuando se registró el día más caluroso del año.

Según la AEMET, esta tercera ola de calor ha llegado a su fin tras 16 días de duración. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho, asegura que «a falta de comprobación final» esta ola se sitúa en el tercer puesto de las olas de calor vividas en España y se equipara con la vivida en 2022.