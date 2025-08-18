El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un termómetro marca 40 grados en Vitoria este verano. Igor Aizpuru

Euskadi suma 26 muertes por calor en lo que va de agosto

Con estos nuevos datos, ya son 65 los fallecidos en lo que va de verano en el País Vasco

Rochell De Oro

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:45

Euskadi ha registrado un total de 26 muertes por causas atribuidas al calor durante la primera quincena de agosto, según datos del Ministerio de Sanidad. ... Esta cifra duplica la mortalidad registrada por las altas temperaturas en el mismo mes del año pasado, cuando se notificaron 13 decesos.

