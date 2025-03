La estudiante vitoriana que hace el mejor café de España

Izaro Garro tiene 20 años, estudia en la Escuela de Hostelería de Gamarra y recientemente se ha coronado como ganadora del Concurso Internacional de Baristas ... de Escuelas de Hostelería 2025 celebrado en Foz (Galicia). Esta vitoriana conquistó al jurado con una bebida templada de café bombón; pero también tuvo que preparar para los expertos 4 expresos y 4 capuccinos. Su original propuesta y su buena ejecución a la hora de elaborar los cafés tradicionales le han valido un reconocimiento del que se siente orgullosa.

«Conocía el concurso pero era la primera vez que participaba. Iba nerviosa, pero sobre todo muy emocionada, el día antes no dormí nada», confiesa la joven, que tras finalizar un grado medio de Servicios ahora cursa el primer curso del grado superior. Competía con otros 20 estudiantes de España pero también de Portugal. «Tenía la ilusión de subir al podio, pero no me esperaba ganar», asegura.

Los participantes tenían que presentar un café propio y su propuesta fue una bebida templada con este ingrediente principal pero con muchos otros matices. Se trata de un sorbo que presenta en una estilosa copa compuesto por café natural de la variedad Caturra de Colombia mezclado con zumo de naranja natural rebajado con agua, cacao puro de Tanzania y un toque de azúcar panela. Durante unos minutos deja reposar todos los ingredientes mezclados en un cazo al fuego y corona la copa con una espuma de puré de mango y fruta de la pasión mezclados con leche y nata fresca en sifón.

Lograr el resultado deseado no ha sido una tarea sencilla. «He preparado miles de estos antes de dar con la receta perfecta: los probaban los profesores, mis compañeros, las limpiadoras de la Escuela…», recuerda Izaro. Hasta que, después de varios cambios y ajustes, dio con la receta perfecta con la ayuda de sus profesores.

Izaro, que ya ha hecho prácticas en una cafetería, no descarta continuar por este camino y convertirse en barista profesional en un futuro. «También me gusta mucho la coctelería. En ambos casos hay que ser muy meticulosos y hay mucho campo para experimentar», sostiene. Eso sí, en el caso de los cafés siempre con una buena base. «Lo primero y más importante de todo es la materia prima. Informarte, leer y ver algún vídeo sobre el café con el que vas a trabajar. También son fundamentales la molienda y la limpieza de la máquina», añade.