Estíbaliz albergará el acto por los 75 años de historia de las tres diócesis vascas El santuario alavés acogerá el 25 de octubre una jornada especial con la presencia de los obispos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián

Las diócesis de Vitoria, Bilbao y San Sebastián nacían hace 75 años a la vida social y eclesial, tal y como son conocidas en la actualidad. Fue el Papa Pío XII quien, allá por 1950, reorganizó la estructura de la Iglesia en el País Vasco. Dio «naturaleza jurídica independiente» a estas tres entidades que, entre 1862 y aquel año, habían dependido del Obispo de Vitoria.

El Papa, con la bula 'Quo Commodius' firmada en 1949 y en vigor desde el 1 de julio de 1950, dio así luz verde a la fundación de dos nuevas sedes episcopales: la diócesis de Bilbao para todo el territorio vizcaíno –a excepción de Orduña–y la de San Sebastián para todos los pueblos y ciudades guipuzcoanas; ambas zonas con sus respectivos obispos de Bilbao y San Sebastián, respectivamente. Por su parte, la Diócesis de Vitoria cubriría la provincia de Álava con Orduña y el enclave de Treviño, dependiente de Burgos.

De este modo, recuerda el Obispado de Vitoria, se ponía fin a una etapa que «nacía en la Alta Edad Media con la Diócesis de Álava, después absorbida por la Diócesis de Calahorra y, a mediados del siglo XIX, erigida como Diócesis de Vitoria por el papa Pío IX mediante la bula 'In celsissima' decretando a la antigua colegiata de Santa María como Catedral», detalla. De este modo, hace justo 75 años se abría «un nuevo tiempo para la Iglesia vasca con la creación de sus homólogas bilbaína y donostiarra» que, en este periódo, han sido y «parte activa, importante y referencial de la sociedad vasca».

Ahondar en el hermanamiento

Para celebrar esta efeméride, las tres diócesis vascas han organizado una jornada festiva y lúdica con el fin de «ahondar en este hermanamiento«. La cita será el sábado, 25 de octubre, en el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, «joya del románico vasco, cuna de la fe en estos territorios y templo jubilar por este Año Santo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco e impulsado por el Papa León XIV», apostilla la Diócesis de Vitoria.

Se espera una «alta participación» de los tres territorios. Desde primera hora de la mañana, el cerro alavés acogerá una serie de actos para conmemorar este aniversario. A las 11.30 horas, en el Centro de Acogida de Peregrinos, el profesor y catedrático de Historia por la Universidad del Pais Vasco, Santiago de Pablo, hablará sobre la 'Historia de las Diócesis vascas'. Una hora después será el turno para completar un breve recorrido cultural y artístico por el Santuario, así como por el Centro de Interpretación del Románico.

Pasada la una de la tarde, comenzará la solemne Eucaristía presidida de manera conjunta por los tres obispos vascos –Juan Carlos Elizalde, Joseba Segura y Fernando Prado, obispos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, respectivamente. Estarán acompañados por sus Vicarios Generales, Episcopales y sacerdotes en representación de las tres diócesis. En el altar estarán las imágenes de las tres patronas de estas iglesias particulares: Estíbaliz Begoña y Aránzazu.

El restaurante y demás salas anexas acogerán una comida organizada por las hermanas Peregrinas de la Eucaristía, custodias del Santuario. Después habrá un certamen de danzas y música vasca que culminará con un concierto trufado de canciones espirituales interpretadas por las religiosas de Estíbaliz.

Para una mejor organización, sobre todo para ir en autobús o comer en Estíbaliz, se requiere inscripción previa. Para ello, es preciso rellenar el formulario que ya figura en www.diocesisvitoria.org o bien a través de cualquier parroquia o en la sede del Obispado, en la calle Vicente Goicoechea 5, en Vitoria.