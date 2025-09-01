El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cartel promocional de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon AMC

España se convierte en escenario del apocalipsis en la nueva temporada de 'The Walking Dead'

Se estrena el 8 de septiembre en AMC+ y la próxima entrega, que será la última, tendrá escenas en Euskadi

Jon Casanova

Vitoria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:25

El universo de The Walking Dead regresa con fuerza y esta vez lo hace con acento español. AMC+ estrenará el próximo 8 de septiembre la ... tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, rodada en localizaciones de Galicia, la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, y con la participación de intérpretes nacionales como Eduardo Noriega, Óscar Jaenada o Alexandra Masangkay según ha confirmado en la presentación durante el día de apertura del FesTVal.

