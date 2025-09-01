España se convierte en escenario del apocalipsis en la nueva temporada de 'The Walking Dead'

El universo de The Walking Dead regresa con fuerza y esta vez lo hace con acento español. AMC+ estrenará el próximo 8 de septiembre la ... tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, rodada en localizaciones de Galicia, la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, y con la participación de intérpretes nacionales como Eduardo Noriega, Óscar Jaenada o Alexandra Masangkay según ha confirmado en la presentación durante el día de apertura del FesTVal.

La historia seguirá a Daryl, encarnado por Norman Reedus, y Carol (Melissa McBride) en su incansable intento de regresar a casa, enfrentándose a nuevos escenarios hostiles y a la imprevisibilidad del mundo tras la caída de la civilización. Entre carreteras polvorientas, pueblos desolados y paisajes rurales, la serie explorará cómo los protagonistas lidian con las secuelas emocionales y físicas de un viaje cada vez más incierto.

Además, AMC ha confirmado que la cuarta temporada, ya en desarrollo, volverá a ser grabada en España, y Bilbao formará parte de los escenarios escogidos. La Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Segovia y Toledo formarán el resto de ubicaciones conocidas hasta el momento.

Apuesta por el mar

De la misma manera, durante la presentación AMC Networks ha dado a conocer sus principales apuestas de otoño. Con la misma fecha de lanzamiento -8 de septiembre-'Gentes del mar' la compañía estadounidense apuesta por la visibilización de la labor de los pescadores -en este caso de la costa española- y el pescado como producto que se enmarca en la campaña #NosGustaElPescado. El mar se afianza en el canal y en octubre presentará 'Cocino con mi abuela', un espacio donde abuelas cocineras y sus nietos comparten recetas marítimas.