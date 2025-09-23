El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes de la Policía Local de Vitoria. E. C.

Un ertzaina fuera de servicio y una empleada de un súper persiguen a dos ladrones por Vitoria

El agente, que fue testigo del hurto en un establecimiento de Portal de Elorriaga, les interceptó, forcejeó con ellos y acabó lesionándose en una pierna

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:37

Agentes de la Policía Local de Vitoria arrestaron este lunes a dos varones de 31 y 35 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los hechos ocurrieron al filo de las seis de la tarde, cuando una llamada al 092 alertaba de que dos varones habían sustraído productos de un supermercado de Portal de Elorriaga. Habían huido y les perseguía una empleada del establecimiento.

La patrulla que se dirigía al lugar fue requerida por una mujer, que dijo que era la encargada del local, y un hombre, un ertzaina fuera de servicio. Al parecer, el agente de la Ertzaintza fue «testigo del hurto» y procedió a perseguir también a los dos hombres, quienes tras ser interceptados por este policía, «forcejearon» con él, y acabó lesionándose en una pierna. Los ladrones huyeron del lugar a la carrera y abandonaron las bolsas con los productos.

Una vez se transmitió al resto de agentes la descripción de los sospechosos, una patrulla los encontró en la plaza Pepe Ubis. Allí, tras ser identificados, fueron detenidos.

Quebrantamiento de condena

Por otro lado, la Guardia urbana detuvo también el lunes a un varón de 53 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena. Los hechos que derivaron en su arresto sucedieron sobre las 16:30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación Policial para que se dirigiera a la calle Venezuela. Un hombre estaba «tirando piedras a los comercios y a los viandantes», recoge el parte policial difundido este martes.

Cuando los policías llegaron al lugar, localizaron al hombre y, tras ser identificado, resultó que tenía «una prohibición de aproximación a determinados lugares»; uno de ellos muy cercano al punto donde se encontraba. Este hecho le fue comunicado por los agentes, que le advirtieron de que «la prohibición estaba en vigor» y que, en caso de que la incumpliera, sería detenido.

Los agentes abandonaron el lugar, pero cuando patrullaban por El Pilar instantes después volvieron a ver a este varón. En esta ocasión, estaba en «el radio de acción de la prohibición», por lo que fue detenido.

