Rafa Gutiérrez

La empresa de los autobuses escolares de Rioja Alavesa defiende que «todos los vehículos cumplen la legalidad vigente»

La compañía Autocares Víctor Bayo afirma que acaba de renovar «su flota de vehículos»

El Correo

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:52

Frente a las quejas formuladas por familias de varios pueblos de Rioja Alavesa, que denunciaban el estado de algunos vehículos que realizan las rutas del transporte escolar que cada día traslada a sus hijos al colegio público Víctor Tapia de Laguardia, la empresa al cargo del servicio, Autocares Víctor Bayo S. L., afirma que «todos sus vehículos cumplen estrictamente con la legalidad vigente y que dispone de protocolos internos para controlar los excesos de velocidad, así como que las averías puntuales se solventan tan pronto es posible, siendo que los retrasos se han debido a obras en las carreteras».

De igual modo, la compañía de transportes afirma que «ha renovado recientemente su flota de vehículos».

