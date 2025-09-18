La 'embajadora' de Israel visita en secreto la escultura judía atacada en Vitoria

Dana Erlich estuvo ayer, miércoles, en Vitoria. Es la responsable de negocios de la legación diplomática israelí en Madrid y «embajadora de facto» del ... país hebreo, después de que el Gobierno de Tel Aviv retirase a la titular el año pasado. Protagonizó una visita relámpago a la escultura 'Convivencia', ubicada sobre el viejo cementerio judío en Judimendi y que fue atacada por desconocidos el 3 de septiembre.

Conocedores de la llegada de esta representante oficial del Gobierno de Benjamin Netanyahu, desde el Departamento vasco de Seguridad dispusieron de un importante –pero discreto– dispositivo de seguridad. Movilizaron a ertzainas de la comisaría de Portal de Foronda y de Brigada Móvil. Con esa escolta en los alrededores, Erlich tomó varias fotografías de la escultura.

Eso sí, ayer no quedaba rastro de las pintadas con frases como «genocidas» o «Hamás, mátalos». Su limpieza ha costado «1.972,3 euros» a las arcas municipales, informó el Ayuntamiento de Vitoria en una nota de prensa.

De modo paralelo, esta diplomática «apenas permaneció cinco minutos» frente al monumento creado por la artista Yaël Artsi-Moyal. Tomó asimismo «varias fotografías» de este gran libro abierto de piedra caliza de Hebrón (Palestina), de tres metros de altura y 46 toneladas de peso, inaugurado en 2004.

Acompañada de otras personas, supuestamente de la embajada, abandonó el lugar. Algunas fuentes subrayan que «con destino a Bilbao». Extremo que este periódico no pudo confirmar. Desde hace apenas un mes, Erlich es la máxima responsable de Israel en España en este periodo de máxima tensión diplomática entre ambos países.

Conferencia cancelada

La semana pasada, Erlich alcanzó cierta notoriedad en el País Vasco al suspenderse la conferencia que debía celebrar en un hotel de Bilbao. Estaba organizada por la sociedad El Sitio y la Asociación Vasca de Amigos de Israel, organización fundada en 1980. El título era 'Una visión panorámica de Israel en su contexto regional' y en la tarjeta de presentación aparecía el logo del Ayuntamiento de Bilbao. Las protestas convocadas forzaron la cancelación.

