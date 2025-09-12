El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Suspenden una charla en Bilbao de la 'embajadora' de Israel por la presión social

El propio Aburto había solicitado la suspensión del acto

T. Nieva

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:26

La charla que iba a dar este miércoles en un hotel de Bilbao la encargada de negocios de la legación diplomática israelí en Madrid, Dana Erlich, ha sido suspendida por la presión social y después de que el propio alcalde, Juan Mari Aburto, hubiese pedido la cancelación del acto. Varios grupos habían anunciado ya diferentes protestas.

La charla había sido promovida y organizada por la Sociedad El Sitio y la Asociación Vasca de Amigos de Israel. La cita llegaba en un momento de máxima tensión en las relaciones entre los dos países, y solo unos días después de que varios activistas bloqueasen la etapa de La Vuelta por la participación de un equipo israelí. La ponente, según se recoge en la invitación, iba a ofrecer una conferencia bajo el título 'Una visión panorámica de Israel en su contexto regional'.

Aburto desmintió el jueves que el Ayuntamiento lo patrocinara, al tiempo que había requerido a los organizadores a no usar el logotipo del Ayuntamiento y a suspender el acto, algo que finalmente ha sucedido, según ha desvelado 'Naiz'. Erlich es la encargada de negocios de la legación diplomática israelí en Madrid después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu decidiese hace más de año y medio dejar vacante el puesto de embajador tras un primer encontronazo con el Gobierno de Pedro Sánchez por reconocer al Estado palestino. La invitada fue hasta 2024 embajadora en Irlanda.

