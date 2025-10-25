'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' se alza con el Premio del Público de la XI Semana del Documental Vasco La cinta, dirigida por Gaizka Urresti, muestra la historia de un director de cine valiente, cronista de la parte más oscura de la transición

Nuria Nuño Sábado, 25 de octubre 2025, 11:23 Comenta Compartir

'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', película dirigida por Gaizka Urresti, ha sido distinguida con el Premio del Público de la XI edición de la Semana del Documental Vasco, organizada por Fundación Vital en Vitoria. El filme ha logrado este galardón gracias a los votos emitidos por los asistentes a las proyecciones. Durante toda la semana, Vital Fundazioa Kulturunea ha sido escenario de una selección de los mejores documentales dirigidos por profesionales vascos en 2024. En esta edición, el hilo conductor han sido las «historias vitales de cine y música».

'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' se ha impuesto a otros títulos como 'Bailando a golpes', que muestra la vida de quienes se dedican al instrumento considerado el latido de una banda: la batería; 'Hombre bala', documental sobre los 60 años de vida del cantante Mikel Erentxun, sus cuatro décadas de carrera musical y sus 25 de relación con su pareja; 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' sobre una cantante que se ha quedado congelada en antiguas fotos en blanco y negro pero que tambien es un referente imprescindible en la transmisión de la cultura vasca; e 'Itoiz, udako sesioak', reflexión de Juan Carlos Pérez, líder del icónico grupo, sobre la disolución de la banda en su momento más álgido.

La entrega oficial del galardón tendrá lugar en la gala de clausura de la próxima edición de Zinemastea, que se celebrará el próximo mes de enero.

Temas

Fundación Vital