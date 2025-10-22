El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotograma de 'Hombre bala', documental dedicado a la vida y obra de Mikel Erentxun. E. C.
Mikel Erentxun

«Que a la gente aún le interese saber de mí me sorprende»

El cantante donostiarra acompaña este miércoles la presentación en Vitoria de 'Hombre bala', un documental sobre su vida

Jon Casanova

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:08

Mikel Erentxun (Caracas, 1965) lleva más de cuatro décadas subido a un escenario, y los sigue llenando. Aún se encuentra de gira con motivo del  ... aniversario de Duncan Dhu, pero no se puede decir que pare quieto. Este miércoles llega a Vitoria para presentar su vida detrás de los focos. 'Hombre bala' se proyecta en el ciclo de la XI Semana de Cine Documental Vasco y supone un repaso del lado más íntimo del artista donostiarra, no solo su faceta musical. La proyección del documental tendrá lugar en la sala Kulturunea de Dendaraba, a las 19.30 horas, con entrada libre. Posteriormente, se realizará un coloquio con la participación del músico donostiarra.

