«Que a la gente aún le interese saber de mí me sorprende»

Mikel Erentxun (Caracas, 1965) lleva más de cuatro décadas subido a un escenario, y los sigue llenando. Aún se encuentra de gira con motivo del ... aniversario de Duncan Dhu, pero no se puede decir que pare quieto. Este miércoles llega a Vitoria para presentar su vida detrás de los focos. 'Hombre bala' se proyecta en el ciclo de la XI Semana de Cine Documental Vasco y supone un repaso del lado más íntimo del artista donostiarra, no solo su faceta musical. La proyección del documental tendrá lugar en la sala Kulturunea de Dendaraba, a las 19.30 horas, con entrada libre. Posteriormente, se realizará un coloquio con la participación del músico donostiarra.

Con 79 minutos de duración para Erentxun, es «casi un milagro hacer algo interesante sobre mi vida», bromea. Originalmente iba a ser un repaso de sus 40 años de trayectoria y el cuarto de siglo de relación junto a su pareja pero «al final fue derivando hacia algo mucho menos trillado», considera el vocalista. Anuska Ariztimuño, directora de la obra, le sugirió resumir unos cuantos meses de su vida. El resultado es «un retrato de una persona que acaba de cumplir 60 años, que tiene una carrera de 40 a sus espaldas, que está a punto de enfrentarse a una gira de aniversario de Duncan Dhu y a la vez una operación de rodilla», explica. No cuenta tan solo con la intervención del donostiarra. En el film también participan diferentes amigos y compañeros de profesión que cuentan anécdotas para entender el personaje.

No le ha supuesto un problema mostrar su lado más íntimo y es algo que viene haciendo de tiempo atrás. «Nunca he tenido excesivo problema a la hora de desnudarme, de contar cosas muy íntimas en mis canciones. De hecho, lo uso casi como una terapia. Desde hace cuatro o cinco discos prácticamente todas las canciones giran en torno a mí y eso me ayuda a evitar el psicólogo», considera. Alega que Ariztimuño ha sido la gran artífice y que durante el proceso él se dejó llevar en un resultado que reproduce «muy bien cómo he pasado y vivido estos meses que han sido tan importantes en mi vida».

Amante del cine, recuerda que le hubiese «encantado ser actor. Al principio de mi carrera lo intenté pero enseguida descubrí que era muy malo. Aquí he tenido que hacer de mí mismo». Todo el mérito del trabajo lo atribuye a Ariztimuño. «Para bien o para mal, yo creo que para bien, ha armado una película sin prácticamente darme cuenta», lo que le dejó alucinado. Un documental «pequeñito» con un presupuesto bajo y tono familiar que sin embargo «ha conseguido algo que parece mucho más grande. Se mueve más cerca del lenguaje 'indie' que del 'mainstream', y creo que le va muy bien a lo que queremos contar», añade.

Valor añadido

El resultado no se lo esperaba, es más, quedó mucho mejor de lo que en un principio llegó a pensar. De hecho, «durante todo el proceso, antes y al empezar a rodar estaba que no me creía que alguien quisiera hacer un documental sobre mí». Aunque es un filme con un añadido especial. «No es un documental al uso, hemos intentado que no haya nada que uno pueda encontrar en Google. Lo que aparece en esta película solo lo ves en esta película», comenta Erentxun.

Asegura que en este largometraje no ha querido dejar un mensaje o no tiene la pretensión de subrayar nada. «Todavía me alucina que a la gente le interese saber sobre mí, no deja de sorprenderme. Lo único importante en un artista es su obra, lo demás pasa a un segundo o tercer plano». De ahí que de todo lo anterior sobresale la idea de que las imágenes constituyen la mejor explicación de lo que es su vida, sin ma´s mediación.ç

«Es la primera vez que hago algo así, con este formato. Es decir, que lo importante es mi vida y no mi música, entonces, bueno, pues espero que la gente que vaya no se aburra demasiado y descubra cosas interesantes». Con esta película, «va a entender más mi universo». En ese contexto surge la operación de corazón de hace ya 10 años, cuando su vida «cambió muchísimo». Las cosas que fueron importantes toman ahora un cariz totalmente diferente, sin más pretensiones.