Educación renovará el patio del colegio Gorbeialde tras años de quejas de las familias

El colegio Gorbeialde, ubicado en el barrio de Lakua, es el único colegio público de educación especial en Euskadi y las familias llevan varios años ... denunciando el mal estado en el que se encuentra el patio. «Está con el suelo levantado, con baches, los bancos todavía son de piedra... es bastante peligroso», lamentan desde el AMPA. Hay que tener en cuenta que la mayoría de su medio centenar de alumnos tiene movilidad reducida y esto hace todavía más peligrosas las deficiencias del pavimento.

Tras cursos de quejas, el departamento de Educación del Gobierno vasco tomará cartas en el asunto. El área liderada por Begoña Pedrosa ha encargado la redacción del proyecto de obra para la reforma del patio por un precio de 60.000 euros. Según se recoge en la memoria de necesidades, el patio –que cuenta con una extensión aproximada de 1.300 metros cuadrados– «necesita una reforma y actualización general para adaptarse a las necesidades de los usuarios del centro».

La intención de Educación es que la obra sirva para habilitar el patio «como un espacio pedagógico más teniendo en cuenta las necesidades motoras, cognitivas, sensoriales y comunicativas de los usuarios». Se renovará el pavimento «por uno seguro, antideslizante y apto para usuarios de sillas de ruedas», se colocarán plantas y texturas en el suelo, se renovarán los bancos de piedra, las papeleras y las fuentes y se sustituirán los columpios por elementos de juego adaptados. Además se instalará un porche entre el edificio principal y el espacio deportivo.