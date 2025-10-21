El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patio del colegio de educación especial Gorbeialde.

Educación renovará el patio del colegio Gorbeialde tras años de quejas de las familias

Ubicado en Lakua, es el único centro público de educación especial de Euskadi y lleva varios cursos con la zona exterior llena de baches y el suelo levantado

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 21 de octubre 2025, 01:01

Comenta

El colegio Gorbeialde, ubicado en el barrio de Lakua, es el único colegio público de educación especial en Euskadi y las familias llevan varios años ... denunciando el mal estado en el que se encuentra el patio. «Está con el suelo levantado, con baches, los bancos todavía son de piedra... es bastante peligroso», lamentan desde el AMPA. Hay que tener en cuenta que la mayoría de su medio centenar de alumnos tiene movilidad reducida y esto hace todavía más peligrosas las deficiencias del pavimento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenazan con un cuchillo a varios viandantes en pleno centro de Vitoria
  2. 2 Una nueva discoteca se suma al tardeo en Vitoria
  3. 3 Tres heridos en dos accidentes en la A-1 a su paso por Vitoria y Agurain
  4. 4

    El incremento de la seguridad devuelve la tranquilidad al bloque okupado de Ibaiondo
  5. 5

    El voraz incendio en la Sierra de Elgea calcina 30 hectáreas y moviliza a bomberos de todo Euskadi durante 29 horas
  6. 6

    El voraz incendio en la Sierra de Elgea calcina 30 hectáreas y moviliza a bomberos de todo Euskadi durante 29 horas
  7. 7 La lluvia vuelve con fuerza esta semana a Vitoria tras 24 días de sequía
  8. 8 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  9. 9

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  10. 10

    Los monitores de centros de menores de Álava tienen un botón del pánico contra las agresiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Educación renovará el patio del colegio Gorbeialde tras años de quejas de las familias

Educación renovará el patio del colegio Gorbeialde tras años de quejas de las familias