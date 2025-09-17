La edición más musical de Vital Eguna llegará a barrios de Vitoria y pueblos de Álava Cruz Cafuné, Rico Rosa y Safu actuarán el día 4 de octubre en Los Fueros. Grupos locales tocarán en Lakua, Zabalgana, Salburua y Sancho El Sabio mientras 'The Otis Redding show' llegará a Artziniega y Dulantzi

Vital Eguna celebra este año su edición más musical con conciertos gratuitos para todos los gustos que, en esta ocasión, llevarán la mejor música urbana a la Plaza de los Fueros, un show homenaje a Otis Redding a escenarios de Vitoria-Gasteiz, Alegría-Dulantzi y Artziniega, y la nueva propuesta '+Musika', que por primera vez llevará grupos locales a Lakua, Zabalgana, Salburua y Sancho el Sabio. No faltarán las ya habituales Marcha Nocturna Solidaria y la Carrera de Empresas Vital para completar un programa lúdico, deportivo y solidario que se desarrollará durante el fin de semana del 3 y 4 de octubre. Esta iniciativa de Fundación Vital contará de nuevo con la certificación 'Erronka Garbia', que la distingue como un evento ambientalmente sostenible.

En la Plaza de Los Fueros

Los conciertos celebrados en Los Fueros en las últimas ediciones de Vital Eguna han abarrotado esta céntrica plaza. Fundación Vital apuesta un año más por una propuesta musical diferente con las mejores figuras del panorama actual de los ritmos urbanos. Entre ellos está Cruz Cafuné. El canario hará vibrar al público con temas que se han convertido en himnos. Estará acompañado, además, por el productor Rico Rosa y Safu, dos artistas emergentes que apuntan a convertirse en auténticas estrellas.

La cita (gratuita) será el sábado 4, a partir de las 19:30 horas. Rico Rosa será el encargado de abrir la noche; le seguirá Safu, a las 21:20; y el plato principal llegará a las 22:50 con Cruz Cafuné.

El canario se ha convertido en una de las figuras más importantes del panorama musical estatal, como atestiguan sus más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, y ha colaborado con grandes nombres del género urbano como Elio Toffana, Bejo, Delaossa o Recycled J. Rico Rosa (Paul Sánchez), por su parte, mezcla de raíces bilbaínas y brasileñas. Con incontables horas de estudio, ocho años de sesiones en cabina y mucha dedicación, ha llegado a ser un artista versátil pero con un estilo muy personal a la hora de realizar sus sets llenos de perreo, dembow, funk, afrobeat… Y Safu, compositora, cantante y bailarina navarra, euskaldun y cubana, con 17 años de danza urbana en su currículo tiene una carrera emergente como compositora y música que promete un buen camino.

'The Otis Redding Show' (viernes y sábado)

El programa de esta edición comienza el viernes con 'The Otis Redding Show', a las 19:00 horas en la Plaza Labastida de Zabalgana.

Han pasado casi 60 años desde que murió el auténtico rey del soul. Con apenas 26 años de edad creó un legado cargado de hits que siguen sonando 6 décadas después. Vital Eguna trae este homenaje con un repertorio cuidadosamente escogido, sin caer en la nostalgia pero con todo el peso del legado del 'King of Soul'. Seis músicos y tres vocalistas en escena, en un show dirigido por Lalo López, guitarrista y compositor de la Fundación Tony Manero.

La actuación podrá verse también el sábado 4, a las 12:30 en el Frontón Toñín Luengas de Artziniega y a las 18:30 en la Herriko Plaza de Alegría-Dulantzi.

'+Musika' (sábado 13:00 a 14:30)

En esta edición, Vital Eguna saldrá de la la Plaza de los Fueros. Fundación Vital también ofrecerá música a otros barrios de Vitoria-Gasteiz a cargo de los grupos locales. El sábado de 13:00 a 14:30 horas, formaciones de muy diferentes estilos actuarán en cuatro espacios de la capital alavesa. En estos conciertos gratuitos se podrá disfrutar de ritmos latinos, afro, son cubano, jazz y swing o rock&roll de la mano de bandas como:

Aldakan Beltz, en Zabalgana (Plaza de Labastida):

Tiene entre sus principales referentes los ritmos africanos y latinoamericanos: Cumbia, Funk, Afrobeat, Chamame, Songo, Festejo, Plena o Swing. Sus estribillos, llenos de resiliencia, trasladan un mensaje contagioso y motivador.

Big Band Berrim, en Lakua (Plaza Zumaia)

Con sus 20 miembros, interpreta un repertorio de grandes temas del jazz, soul y funk y swing. Trasmiten al público la pasión por la historia de las grandes orquestas de jazz, su repertorio y sus compositores.

Como Son Son, en la calle Sancho el Sabio (Pérgola)

Con una rica y extensa experiencia en el ámbito musical, el grupo incorpora elementos tradicionales y modernos. Crean un sonido fresco, pero arraigado en las raíces de la rica tradición musical cubana.

Los Misteriose, en Salburua /(Parque del Este)

Banda instrumental con raíces en el rock&roll de los años 60, la música exótica y el cine de serie.

Marcha nocturna solidaria (viernes 20:00)

La misma tarde del viernes, a las 20:00 horas, tendrá lugar la marcha nocturna solidaria, en esta ocasión en favor de ADELA Araba, asociación alavesa de personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias «por la gran demanda de recursos económicos que necesitan para costear los tratamientos sociosanitarios de las personas afectadas y su entorno», destaca Fundación Vital. La entidad apoya también a ADELA Araba en la puesta en marcha de 'CórrELA', la marcha solidaria celebrada el pasado 14 de septiembre.

Pensada para todos los públicos, esta edición se traslada de Armentia a Olarizu y sus alrededores, donde se ha diseñado un recorrido de 8 kilómetros y dificultad baja/media para que lo pueda disfrutar toda la familia. Sin olvidar la animación musical, algún tentempié y buen ambiente. Como novedad, este año se entregará un cinturón deportivo a todas las personas que realicen la marcha.

Las inscripciones son gratuitas y Fundación Vital donará una cantidad a ADELA Araba por cada participante. Quien lo desee puede colaborar también realizando una aportación en el Bizum 04242 o en el número de cuenta ES70 2095 3156 10 1092418879.

Carrera de empresas Vital (sábado 18:00)

Consolidada como una cita ineludible para los y las amantes de las carreras populares, la 'Carrera de empresas Vital' reunirá cerca de un millar de participantes en un evento cuyo objetivo es fomentar una actitud saludable entre quienes participan, uniendo el espíritu deportivo con el laboral.

Con un circuito de 5 kilómetros y salida desde la Plaza de la Virgen Blanca, pueden participar equipos de dos, tres o cuatro personas compañeras de trabajo. Abierta a equipos inclusivos que quieran disfrutar del carácter lúdico y el espíritu de equipo, la prueba recorrerá las calles más céntricas de Vitoria-Gasteiz.

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre en la web de la prueba.

Erronka Garbia

Fundación Vital está trabajando para que esta edición de 'Vital Eguna' obtenga una vez más el certificado 'Erronka Garbia- Evento Ambientalmente Sostenible' concedido por Ihobe. Por esta razón, todas las actividades se han diseñado tratando de disminuir la huella ambiental.

Se van a eliminar los elementos plásticos de un solo uso e instalar puntos de reciclaje. La mayoría de las infraestructuras que se usarán serán reutilizables y se recomienda el uso de transportes sostenibles para ir a cada evento. Las encuestas de impacto ambiental necesarias para la obtención del certificado se realizan con la colaboración de alumnado voluntario de Egibide.

La información completa con horarios, detalles de las actividades y cómo participar en ellas está disponible en la web oficial de la jornada: www.vitaleguna.eus.