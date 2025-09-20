Dupla y Beatriz De Silva, en una jornada cultural en Agurain El grupo musical encabeza un minifestival en el que la directora de cine y autora de 'Un verano sin pueblo' participa el sábado 27 de septiembre

Ramón Albertus Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:11

En febrero del año pasado el grupo Dupla lanzó 'De un pueblo llamado Agurain', un disco que, junto a su arrolladora presencia en directo, les ha situado entre los nombres más prometedores de la escena vasca. En paralelo, la directora de cine y escritora Beatriz de Silva debutó hace apenas cuatro meses en la narrativa con 'Un verano sin pueblo', la historia de una joven empeñada en encajar a cualquier precio. En sus páginas aparecía Arambain, localidad con evidentes paralelismos con Agurain (más allá de lo fonético), y en la que los propios integrantes de Dupla, Beñat Oribe y Gari Uriarte, figuraban como personajes.

Ahora, sus trayectorias vuelven a cruzarse en un festival que tendrá lugar en el frontón de esta localidad de la Llanada Alavesa los días 26 y 27 de septiembre. Dupla será el plato fuerte del viernes y sábado (21.30) y De Silva presentará el segundo día (17.00) su primera novela. El encuentro confirma la sintonía entre dos de los talentos más destacados del territorio. La cineasta, preseleccionada en su día para los Oscar por el corto 'Tula', ha terminado recientemente la grabación de su primer largometraje, 'Todos los colores', protagonizado por Mafalda Carbonell.

Por su parte, la carrera de Dupla tampoco parece tener techo. Al tirón de temas como 'Fandango Nasty' se le han sumado actuaciones destacadas en San Fermín y otras muchas fiestas patronales, así como programas como el festival Zeid. A ello han sumado una serie de conciertos en países como Reino Unido o Japón.

Para estos últimos coletazos de presentación del álbum 'De un pueblo llamado Agurain', la banda ha escogido como escenario su pueblo. Allí han ideado un minifestival con actividades paralelas, como un peculiar 'freetour', y la compañía de Hekthor Folk y la formación teatral La Revoltosa. Las entradas están ya agotadas.

