El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Beñat y Gari forman Dupla.

Dupla y Beatriz De Silva, en una jornada cultural en Agurain

El grupo musical encabeza un minifestival en el que la directora de cine y autora de 'Un verano sin pueblo' participa el sábado 27 de septiembre

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:11

En febrero del año pasado el grupo Dupla lanzó 'De un pueblo llamado Agurain', un disco que, junto a su arrolladora presencia en directo, les ha situado entre los nombres más prometedores de la escena vasca. En paralelo, la directora de cine y escritora Beatriz de Silva debutó hace apenas cuatro meses en la narrativa con 'Un verano sin pueblo', la historia de una joven empeñada en encajar a cualquier precio. En sus páginas aparecía Arambain, localidad con evidentes paralelismos con Agurain (más allá de lo fonético), y en la que los propios integrantes de Dupla, Beñat Oribe y Gari Uriarte, figuraban como personajes.

Ahora, sus trayectorias vuelven a cruzarse en un festival que tendrá lugar en el frontón de esta localidad de la Llanada Alavesa los días 26 y 27 de septiembre. Dupla será el plato fuerte del viernes y sábado (21.30) y De Silva presentará el segundo día (17.00) su primera novela. El encuentro confirma la sintonía entre dos de los talentos más destacados del territorio. La cineasta, preseleccionada en su día para los Oscar por el corto 'Tula', ha terminado recientemente la grabación de su primer largometraje, 'Todos los colores', protagonizado por Mafalda Carbonell.

Por su parte, la carrera de Dupla tampoco parece tener techo. Al tirón de temas como 'Fandango Nasty' se le han sumado actuaciones destacadas en San Fermín y otras muchas fiestas patronales, así como programas como el festival Zeid. A ello han sumado una serie de conciertos en países como Reino Unido o Japón.   

Para estos últimos coletazos de presentación del álbum 'De un pueblo llamado Agurain', la banda ha escogido como escenario su pueblo. Allí han ideado un minifestival con actividades paralelas, como un peculiar 'freetour', y la compañía de Hekthor Folk y la formación teatral La Revoltosa. Las entradas están ya agotadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria
  2. 2 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  3. 3

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Ereaga
  4. 4

    Querejeta abre la puerta a ampliar la residencia del Baskonia-Alavés con un nuevo edificio
  5. 5

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  6. 6 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  7. 7

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  8. 8

    Solaria proyecta en Burgos otro parque fotovoltaico para la línea de alta tensión entre Álava y Bizkaia
  9. 9

    La transformación de Zaramaga encara la recta final con la urgencia de salvar las ayudas europeas
  10. 10

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dupla y Beatriz De Silva, en una jornada cultural en Agurain

Dupla y Beatriz De Silva, en una jornada cultural en Agurain