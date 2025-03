Down Araba cumple 30 años de trabajo «para sensibilizar y mitigar las desigualdades» La asociación Down Araba-Isabel Orbe comienza las celebraciones por su 30 aniversario

Un 30 gigante ha servido para celebrar el cumpleaños de Down Araba

Borja Mallo Viernes, 21 de marzo 2025, 12:58 Comenta Compartir

La celebración el 21 de marzo del Día Mundial del Síndrome de Down ha sido la fecha elegida por la asociación Down Araba-Isabel Orbe ... para comenzar con los festejos por sus 30 años de vida. Con un gran acto en El Boulevard, rematado por un gigantesco 30 formado por personas con síndrome de Down, familiares, voluntarios e instituciones, se ha buscado visibilizar la necesidad de la «inclusión» de las personas afectadas y el trabajo «incansable de la asociación» para preservar los «plenos derechos y la autonomía» de quienes sufren esta enfermedad. «Es un día muy especial para celebrar, reflexionar y avanzar en la inclusión. Todos compartimos los mismos gustos, sueños y derechos y por eso es una fecha muy importante para la inclusión», ha asegurado la gerente de El Boulevard, Amaia Castillo.

Desde Down Araba, su vicepresidenta, Isabel López, ha remarcado los 30 años de trabajo «para sensibilizar en derechos y mitigar las desigualdades», así como la necesidad de «construir una sociedad que trabaje para que se superen los problemas que sufren estas personas». El acto, como la propia asociación en su día a día, ha contado con el respado de las instituciones. La directora de Servicios Sociales de la Diputación de Álava, Miren Saratxaga (PNV), ha destacado el «trabajo conjunto» que están llevando a cabo con Down Araba para el «impulso de la vida independiente» de las personas que sufren la enfermedad «para que desarrollen sus vidas con autonomía y cuenten con un plan de integración en la sociedad alavesa». Por su parte, la viceconsejera de Bienestar Social del Gobierno vasco, Ana Belén Otero (PNV), ha destacado los «30 años de compromiso y trabajo incansable» de la asociación y también del Ejecutivo autonómico para «encauzar hacia una sociedad más accesible» y afrontando los retos por cumplir de «sensibilización social, acceso a la vivienda y a un empleo dignos o el envejecimiento».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión