El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dos heridos en una colisión entre tres vehículos en Arratzua-Ubarrundia

El accidente ha ocurrido al filo de las 11.20 horas en la carretera A-4001

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:37

Comenta

Dos personas han resultado heridas este sábado en una colisión múltiple ocurrida en la carretera A-4001, a su paso por el municipio alavés de Arratzua-Ubarrundia, en el que se han visto implicados tres vehículos, informa el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente se ha producido al filo de las 11.20 horas cuando, por causas que se investigan, han colisionado tres vehículos. Como consecuencia del impacto, dos de sus ocupantes han quedado lesionados. El accidente, sin embargo, no ha obstaculizado el tráfico en la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cuatro nuevas calles de Vitoria donce se colocarán radares
  2. 2

    Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos
  3. 3

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  6. 6

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  7. 7

    La batalla por Vitoria se enciende: Maider Etxebarria confirma que se presentará a la reelección
  8. 8

    Adif encarga para 2028 el proyecto de la estación soterrada de Dato
  9. 9 Aceitunas por casualidad
  10. 10

    El juez instructor del crimen de Kerman ve «homicidio o asesinato» y resuelve enviarlo a un jurado popular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos heridos en una colisión entre tres vehículos en Arratzua-Ubarrundia

Dos heridos en una colisión entre tres vehículos en Arratzua-Ubarrundia