Dos heridos en una colisión entre tres vehículos en Arratzua-Ubarrundia El accidente ha ocurrido al filo de las 11.20 horas en la carretera A-4001

Nuria Nuño Sábado, 4 de octubre 2025, 13:37 Comenta Compartir

Dos personas han resultado heridas este sábado en una colisión múltiple ocurrida en la carretera A-4001, a su paso por el municipio alavés de Arratzua-Ubarrundia, en el que se han visto implicados tres vehículos, informa el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente se ha producido al filo de las 11.20 horas cuando, por causas que se investigan, han colisionado tres vehículos. Como consecuencia del impacto, dos de sus ocupantes han quedado lesionados. El accidente, sin embargo, no ha obstaculizado el tráfico en la zona.