Dos detenidos por robar prendas y agredir al personal de seguridad de un centro comercial de Vitoria Una patrulla de la Policía Local arrestó a uno de los sospechosos en la calle Extremadura

Nuria Nuño Martes, 9 de septiembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

La Policía Local de Vitoria arrestó a última hora de ayer, lunes, a un varón de 52 años e investiga a otro de 26 como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los hechos que derivaron en su detención ocurrieron poco antes de las nueve de la noche, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el centro de la ciudad fue requerida por la Central de Coordinación para que se personara en un centro comercial de la calle La Paz donde se había producido un robo.

A su llegada al lugar, los agentes vieron cómo varios vigilantes de seguridad reducían a un varón, por lo que acudieron en su apoyo. Al parecer, minutos antes, «un par de hombres habían sustraído algunas prendas y, al darles el alto, habían agredido al personal de seguridad causándoles lesiones», refiere el parte policial. Durante el forcejeo, uno de los presuntos ladrones huyó. Sin embargo, gracias a la descripción aportada, otra dotación lo localizó mientras patrullaba por la calle Extremadura, en el barrio vitoriano de Arana.

Tras visualizar las cámaras de videovigilancia, los policías comprobaron que se trataba del mismo sospechoso, «autor de varios hechos similares anteriores». Por ello, le informaron de la apertura de las correspondientes diligencias contra él en calidad de investigado por esos hechos.

El otro hombre fue detenido en el lugar, donde le encontraron «dos prendas y mecanismos para inhibir las alarmas escondidos en el interior de una mochila» que portaba, detalla la Guardia urbana.