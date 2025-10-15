Dos bares de Vitoria se llevan medalla en el Campeonato de Pintxos de Euskadi y Navarra El Toloño consigue la plata y el Dólar el bronce en un concurso que gana el Gran Sol de Hondarribia

Iñigo Miñón Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:10 Comenta Compartir

Dos bares vitorianos se han subido al podium del Campeonato de Pintxos de Euskadi y Navarra, cuya final se ha ha celebrado este miércoles en Hondarribia. Ha sido un establecimiento local, el Gran Sol, el que se ha alzado con la medalla de oro, gracias a su elaboración 'Gato Basque'. La única receta que ha recibido más votos que los alaveses Toloño y Dólar, que se han llevado las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Ambos se presentaban al concurso tras los dos mejores pintxos del Campeonato de Álava. El Toloño, segundo en el concurso territorial, presentaba 'Mar, costa, tierra', una elaboración del chef Mitxel Suárez. Se trata de un falso caparazón de ostra relleno de callos de bacalao confitados, rabitos de cerdo Euskaltxerri estofados y salsa de ostras japonesa. Está coronado por un aire de apio, pepino y melisa. Este pintxo ganó además el premio popular concedido por el público.

Iñigo Tizón y Alberto Loro del Gran Sol de Hondarribia, campeones 2025. 'Gato Basque', del Gran Sol de Hondarribia, pintxo campeón 2025. Roberto Irurzun, Roberto Recaséns y Javier Prebost de Vermutería Río de Pamplona, Premio Mejor Bar de Pintxos. 1 /

El Dólar, finalmente bronce, llegaba a Hondarribia con el mejor pintxo de Álava, 'Tendón de Aquiles', una tartaleta de tuétano, caldo de tendón reducido, crema de coliflor y chocolate, molleja de ternera, gel de ruibarbo y merengue cítrico. «Un homenaje a la casquería», explicaban entonces sus creadores Juan García e Iván Fernández, que repetían galardón provincial por segundo año consecutivo.

En la localidad guipuzcoana se han visto superados en la votación final por 'Gato Basque' del Gran Sol de Hondarribia, un trampantojo del postre gateau basque. Iñigo Tizón y Alberto Loro son los autores de este pintxo, que incopora al trampantojo un guiso de pollo y polvo de almendras con un gel de cereza en el interior, ingredientes que buscan un equilibro entre ácidos, salados y dulces y que les ha brindado su quinta txapela en las veinte ediciones del certamen.

Tres campeones en veinte años

Dos décadas en las que tres locales alaveses han conseguido llevarse el oro. El último, el Borda Berri, de Hueto Arriba, en 2021. Anteriormente el galardón recayó también en el Rodaballo (2011), el Toloño (2006).

Pero no solo el Toloño y el Dólar han sido reconocidos en esta vigésima edición: El Puntido Wine Bar de Páganos se ha llevado el Premio Eusko Label al Mejor Pintxo con Productos Certificados con 'Del mar hasta los andares' de Cristian Solana y José Ignacio Gordo.