«Entre el domingo y el lunes lloverá en Vitoria... más de lo deseable» Aemet pronostica lluvias intensas en Álava para este fin de semana

Elena Jiménez Jueves, 21 de agosto 2025, 00:19 Comenta Compartir

Álava esquivó ayer el aviso amarillo por «intensas precipitaciones» que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activó para este miércoles y hoy jueves en Bizkaia y Gipuzkoa. Las temperaturas suaves y el ambiente fresco que predomina estos días en el territorio con chubascos débiles y dispersos en zonas como Valdegovía o Llodio no se prolongará mucho más tiempo.

«Hoy podría caer agua en la zona norte de Álava, pero sólo para mojar la tierra. Después, entre el domingo y el lunes la lluvia volverá a Vitoria... quizás en más cantidad de la deseable», adelanta Margarita Martín, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Euskadi.

Ese escenario se producirá después de que esté sábado venga otro repunte de calor, anticipan Euskalmet y Aemet. Las máximas en la capital alavesa podrían alcanzar los 27 grados, mientras que las mínimas se desplomarán hasta los once.

Respecto a las jornadas más cercanas, no habrá grandes cambios. Hoy la inestabilidad seguirá presente con lluvia débil, «viento flojo a moderado» y con un clima en Vitoria en el que el mercurio apenas marcará 21 grados.

Mañana, viernes, es cuando empezará a notarse la mejoría. Habrá un ligero ascenso de las temperaturas máximas, que llegarán hasta 24 grados. Si bien el día amanecerá con niebla matinal, por la tarde el cielo se despejará.