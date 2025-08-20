Álava sigue con temperaturas suaves y esquiva el aviso por lluvias, activo para el resto de Euskadi

Nuria Nuño Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:35 | Actualizado 11:40h. Comenta Compartir

Este lunes terminó la ola de calor que ha afectado a todo el país durante dieciséis largos días. La entrada de una vaguada en altura por el noroeste trajo inestabilidad en la mitad norte, aire atlántico más fresco -que ayudó a desplazar el aire 'recalentado' que ha contribuido a la propagación de los incendios en muchas zonas de la península- y un bien recibido alivio térmico. Temperaturas suaves y un ambiente más fresco que continuarán presentes hasta este viernes en Álava. Eso sí, este sábado ya se prevé otro repunte del calor, anticipan Euskalmet y la Aemet.

Antes de que llegue el fin de semana, el territorio seguirá disfrutando de unas máximas que apenas superarán los veinte grados. Además, por el momento, parece que Álava esquivará el aviso amarillo por «intensas precipitaciones» que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología ha activado entre las 15.00 horas de este miércoles y el mediodía del jueves en Bizkaia y Gipuzkoa: afectará a la vertiente cantábrica, donde podrían superarse los 15 litros por metro cuadrado en una hora, sobre todo, en el litoral vasco. Estos chubascos tormentosos, además, podrían llegar acompañados de fuertes rachas de viento, de entre 60 y 70 kilómetros por hora.

🟡 #AbisuHoria #euria #ekaitza



📆 Miércoles, 20 de agosto

🟡 ⛈ 15-24 h Probabilidad de chubascos intensos en la vertiente cantábrica.



📆 Jueves, 21 de agosto

🟡 ⛈ 00-12 h Probabilidad de chubascos intensos en la vertiente cantábrica. pic.twitter.com/bUyViR0KFw — Euskalmet (@Euskalmet) August 20, 2025

Y es que, para esta jornada, se espera un tiempo «más inestable», con lluvias más frecuentes en la mitad norte de Euskadi. En Álava, la nubosidad será algo más escasa y se abrirán algunos claros. El viento se fijará durante la tarde del noroeste y arreciará, por lo que en algunos momentos podría llegar a resultar molesto por momentos. En lo que a las temperaturas se refiere, se experimentarán pocos cambios: reinará el «ambiente fresco». La máxima prevista en Vitoria es de 21 grados, aunque al sur de la provincia el mercurio podría rondar los 23.

De cara a este jueves, la inestabilidad seguirá presente, sobre todo durante la primera mitad del día, anticipa Euskalmet. De madrugada y por la mañana seguirán entrando chubascos desde el mar. Serán intensos y tormentosos y afectarán, en mayor medida, a la vertiente cantábrica de Euskadi; aunque también pueden llegar a puntos que están más hacia el sur. Durante la tarde, la inestabilidad irá a menos y los chubascos empezarán a ser algo menos intensos y más ocasionales en Bizkaia y Gipuzkoa. El viento soplará del noroeste y del norte y de nuevo será molesto en algunas zonas. No habrá cambios significativos en las temperaturas, ya que la capital alavesa marcará apenas 20 grados.

El viernes, mejoría

El viernes se empezará a notar la mejoría; con un ligero ascenso de las temperaturas máximas, que en Vitoria podrían alcanzar los 24 grados. De madrugada, todavía habrá muchas nubes sobre todo en el norte de Euskadi, donde se podrían registrar algunas lloviznas, más probables en el este de la comunidad, donde las lluvias débiles también amenazarán por la mañana. Exceptuando esa zona, se irán abriendo claros en el resto del territorio, tendiendo a quedar con el paso de las horas un ambiente soleado. En el este de la vertiente cantábrica los claros se abrirán durante la tarde. Las temperaturas máximas subirán, sobre todo en puntos del interior.

El fin de semana mejorarán las temperaturas. El mercurio escalará hasta los 27 grados en Vitoria el sábado, jornada en la que lucirá el sol, y subirá hasta los 30 el domingo.