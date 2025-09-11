El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lola López-Muelas, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia.
Lola López-Muelas | Presidenta de la Asociación Española Abogados de Familia

«Un divorcio o una custodia puede ser el juicio más importante de tu vida»

Esta experta en sustracción de menores por progenitores a la fuga abre este jueves las primeras jornadas de Derecho de Familia en Vitoria. Se celebran en el Palacio Europa

David González

David González

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:14

El Palacio Europa, en Vitoria, aloja este jueves (desde las 9.00 horas) y mañana las primeras jornadas de Derecho de Familia, organizadas por el ... Colegio de Abogados de Álava y la Asociación Española de Abogados de Familia. Sobre el tapete, lo último en divorcios, custodias, manutenciones, violencia de género o herencias. Una de las ponentes estrella será la abogada Lola López-Muelas, experta en sustracción de menores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejora de Olárizu para la romería genera otro choque con los jardineros en huelga
  2. 2 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 El Euromillones deja 123.000 euros en Vitoria
  4. 4

    El día que Querejeta llamó «energúmeno» al primer ministro israelí
  5. 5

    Álava solicitará al Gobierno vasco radares para acabar con las muertes en el puerto de Azazeta
  6. 6

    Buscan a dos presos que no regresaron a la prisión de Zaballa al terminar sus permisos
  7. 7

    Buscan a dos presos que no regresaron a la prisión de Zaballa al terminar sus permisos
  8. 8

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  9. 9

    Vitoria instalará un palomar para destruir huevos y controlar posibles enfermedades
  10. 10

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Un divorcio o una custodia puede ser el juicio más importante de tu vida»

«Un divorcio o una custodia puede ser el juicio más importante de tu vida»