«Un divorcio o una custodia puede ser el juicio más importante de tu vida»

El Palacio Europa, en Vitoria, aloja este jueves (desde las 9.00 horas) y mañana las primeras jornadas de Derecho de Familia, organizadas por el ... Colegio de Abogados de Álava y la Asociación Española de Abogados de Familia. Sobre el tapete, lo último en divorcios, custodias, manutenciones, violencia de género o herencias. Una de las ponentes estrella será la abogada Lola López-Muelas, experta en sustracción de menores.

– Deben poner de acuerdo a antiguos enamorados. Vaya reto.

– Hay que tener una sensibilidad especial. El derecho de familia abarca materias que afectan al ámbito más personal. Cuando uno tiene un divorcio, una separación o una custodia es el juicio más importante que puede tener en su vida. Te puede fastidiar la vida completamente para el futuro. Y te afecta emocionalmente muchísimo. Por eso, no sólo debemos estar muy especializados sino tener una sensibilidad especial y una empatía. Sufrimos mucho con los clientes. A muchos abogados no les gusta esta materia porque es muy emocional.

– O sea, que hacen mucho de psicólogos.

– Mucho, muchísimo. La gente se desahoga con nosotros y muchas veces aconsejamos en un ámbito muy personal.

– ¿Ahora se dan más separaciones conflictivas que antes?

– Lo que hay es un gran número de divorcios entre gente joven. La nueva legislación (permite divorciarte tras tres meses de casados) ha dado lugar a una mayor litigiosidad. En la actualidad se lucha mucho por la custodia compartida, por sus implicaciones económicas. Ostentarla o no puede suponer el tener o no el uso del domicilio, pagar una mayor o menor pensión. También hay mucha movilidad en el trabajo y se piden más autorizaciones para cambio de residencia. Esto da lugar a veces a sustracciones internacionales de menores.

«Renunciar a tu vida»

– ¿Separación de bienes o gananciales?

– Aconsejo lo primero y hacer asimismo un contrato prematrimonial. Se pueden regular aspectos como cambios de domicilio y custodias, aunque luego se revisan ante un juez. Fuera de España son habituales y no se ven como una desconfianza sino como una garantía si se da una ruptura futura. Volviendo al principio, separación de bienes siempre que ambos trabajen y tengan independencia económica. Si uno renuncia a su trabajo y su vida para cuidar a sus hijos, en la ruptura se verá perjudicado.

– ¿En un divorcio con hijos, ellos son los más perjudicados?

– Lo primordial es cuidarlos. Lo primero que aconsejamos es no involucrar a los niños en el conflicto. Ellos sufren muchísimo en las rupturas, pueden sentirse culpables y haber consecuencias como el fracaso escolar.

– Es experta en sustracción de menores al extranjero. ¿Cuántos se resuelven?

– En España se denuncian 400 casos cada año, pero hay más. También de españoles que vivían en el extranjero y los traen aquí. Muchas veces no se recupera al menor, ya que es obligatorio que el país donde reside debe haber firmado el convenio de La Haya. Si está en países árabes, seguramente no volverá. Marruecos es la excepción. En Brasil sale muy costoso. En Argentina puede llevar del orden de seis años de espera.

– La nueva Ley de Eficiencia de la Justicia impone una mediación antes de iniciar una demanda de divorcio. ¿Qué consecuencias ha traído?

– Es un caos. Mínimo deben pasar tres meses para presentar demanda. Es una ley muy mal redactada. Se penalizan casos vulnerables (derechos fundamentales de menores, pensión de alimentos, régimen de visitas). Beneficia al que incumple.