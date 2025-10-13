El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El diputado general de Álava pide la prohibición de Falange tras los incidentes en Vitoria

Ramiro González critica los mensajes «franquistas y nazis» lanzados por este partido y a quienes «respondieron a su provocación»

N. S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:37

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha pedido este lunes la prohibición de Falange Española tras los incidentes registrados este domingo en Vitoria, en ... los que 19 personas fueron detenidas en una batalla campal entre miembros de Falange y radiales de izquierdas. «Ese partido fascista y franquista debe ser prohibido«, ha afimado en una entrevista en Cadena Ser Vitoria.

