La Diputación se compromete a abrir antes de otoño un centro de día para jóvenes con discapacidad intelectual

Álava cuenta con 133 plazas en centros de día para personas con discapacidad. Hay 19 personas en listas de espera y 39 más a punto ... de concluir su etapa escolar, que sí o sí necesitarán un equipamiento específico y no quedarse en casa viendo frenado su desarrollo. Una realidad innegable que EL CORREO publicó en exclusiva a finales de enero y por lo que las Juntas Generales han aprobado este miércoles una moción a propuesta del PP para poner fin a esta situación.

Un texto que pide que el centro Lakondoa «como muy tarde esté operativo en el mes de septiembre de este año». Y es que este equipamiento situado en el antiguo Sansoheta se cerró hace tres años y se reformó para convertirlo en una residencia para doce personas y 25 usuarios en centro de día, cuya inauguración estaba prevista en otoño de 2023, pero que se ha retrasado por distintos motivos en la licitación.

Pero, como ha indicado Ana Salazar (PP), todas las plazas de este nuevo recurso estarán ocupadas desde su primer día. De ahí que el texto legislativo reclame «a planificar la puesta en marcha para que estén operativos lo antes posible de otros recursos para dar respuesta a las personas con gran discapacidad, con necesidad de centro de día y viviendas con apoyo o plazas residenciales».

«Las familias no piden caridad, sino que se dé cobertura. A la Diputación no les ha pillado esta situación por sorpresa, sino que conocen a la mayoría de estos chavales desde que son pequeños», ha criticado Salazar, quien ha recordado cómo esta necesidad de plazas no es una novedad, pues en 2018 se aprobó una moción en esta misma dirección que no ha llegado a cumplirse. «Esperemos que no haya que esperar otros siete años para ver que se cumple», ha ironizado Gustavo Fernández, de EH Bildu.

Eva Jiménez, del PSE, ha evidenciado uno de los problemas que existe alrededor de este colectivo y es que en Álava, a diferencia de otros territorios, no existe iniciativa privada a través de la que se puedan concertar plazas y eso deja a todo en manos de un sector público en el que las plazas actuales están ocupadas. Maider Basterra, del PNV, ha argumentado que la prórroga presupuestaria del pasado ejercicio impidió su apertura en 2024.

Elkarrekin ha apoyado la iniciativa, pero se ha mostrado muy crítica por la falta de planificación que ha llevado a muchos de los que ahora acaban la etapa escolar a tener que quedarse en sus casas.