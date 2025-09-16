El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrada a la sede de Hacienda en Vitoria.

La Diputación de Álava recaudó 1.923 millones hasta agosto, un 9,5% más que en 2024

A. C.

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:13

La Hacienda foral de Álava ha recaudado 1.923 millones de euros hasta agosto logrando un crecimiento del 9,5% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tendencia se ha observado tanto en los impuestos directos, con un aumento del 5,7%, como en los indirectos, con un incremento del 11,1%. Así, en los tributos directos se han recaudado 51,9 millones de euros más y en los impuestos indirectos la recaudación adicional ha sido de 75,8 millones.

Concretamente, los impuestos directos han supuesto un total de 967,2 millones de euros, un 5,7% más. En este apartado, una vez más el concepto retenciones de trabajo (IRPF) presenta un dato favorable con un incremento del 7,2% y alcanza un montante total de 751,9 millones de euros. Finalizada la campaña del Impuesto de Sociedades, el Fisco ha recaudado 200 millones de euros, 9,9 millones de euros menos que en el ejercicio pasado.

La evolución de los dos principales conceptos de los impuestos indirectos es positiva. El IVA ha presentado un crecimiento del 11,6% e Hidrocarburos, del 6,7%.

