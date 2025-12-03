La Diputación de Álava «no cayó» en que había incluido a un fundador de Falange en una exposición

Julio Ruiz de Alda fue el aviador que realizó las primeras fotografías aéreas de Álava. Por esa razón, se le incluyó en la exposición Geoteka ... que durante el mes de noviembre se pudo ver en la plaza de la Provincia. Nadie dentro de la Diputación «cayó» en que también había sido uno de los fundadores de la Falange junto a José Antonio Primo de Rivera. De ahí que el diputado general, Ramiro González, reconociera ayer que «se podía haber contextualizado».

«La fotografía hace referencia exclusivamente al primer vuelo que se hizo, ya que esas fotos aéreas de Álava son parte de la historia y así se refleja. Jamás, y de ninguna manera, hubiera estado en ninguna exposición de la Diputación en calidad de miembro o fundador de la Falange. No se incorpora ninguna referencia a su pensamiento político, su ideología, al régimen franquista o al golpe de Estado (de 1936)», justificó el máximo dirigente foral a preguntas de EH Bildu.

Pero también recordó que Julio Ruiz de Alda mantiene una calle en su Estella natal, donde la izquierda abertzale gobernó hasta 2023 y eso que la denominación de las vías es competencia exclusiva del alcalde de turno. González puso los ejemplos de Pablo Picasso e Isaac Newton como «personas que nos repugnan por su trayectoria, su ideología, su pensamiento o actos, pero que han hecho cosas que merecen un reconocimiento».

«Si consideramos que hay que contextualizar, contextualicemos para todos. Memoria sí, pero no memoria parcial», reclamó el diputado general a EH Bildu tras poner los casos de Mikel 'Antza' o Joseba Sarrionandia, que fueron miembros de ETA y han destacado en el mundo de la literatura.

EH Bildu consideró que la inclusión de Julio Ruiz de Alda en la exposición fue «un insulto a las víctimas». «Ahora que el bloque reaccionario está cada vez más envalentonado, es un grave error. Necesitamos más que nunca pedagogía democrática», consideró el juntero Xabier Valdor.