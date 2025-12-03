El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Julio Ruiz de Alda. E. C.

La Diputación de Álava «no cayó» en que había incluido a un fundador de Falange en una exposición

Fue el aviador que realizó las primeras fotografías aéreas del territorio histórico. «Se podía haber contextualizado», reconoce ahora Ramiro González

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:48

Julio Ruiz de Alda fue el aviador que realizó las primeras fotografías aéreas de Álava. Por esa razón, se le incluyó en la exposición Geoteka ... que durante el mes de noviembre se pudo ver en la plaza de la Provincia. Nadie dentro de la Diputación «cayó» en que también había sido uno de los fundadores de la Falange junto a José Antonio Primo de Rivera. De ahí que el diputado general, Ramiro González, reconociera ayer que «se podía haber contextualizado».

